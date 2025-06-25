Израиль признал Центробанк Ирана «террористической организацией»

Кац подписал указ по запросу «Моссада» и Национального управления по борьбе с финансированием терроризма при Министерстве обороны Израиля.

Вместе с Центральным банком Ирана в список также вошли еще два иранских банка, компания, связанная с вооруженными силами Ирана, а также трое высокопоставленных иранских чиновников.

Эти структуры, как утверждается, играют ключевую роль в финансовой сети, используемой для перевода средств от Ирана его региональным сателлитам, включая «Хезболлу», йеменских хуситов и шиитские вооруженные формирования в Ираке.

«Никакие государственные структуры, вовлеченные в терроризм, не имеют иммунитета, — заявил Кац. — Мы будем наносить удары по иранской оси зла, где бы она ни действовала».