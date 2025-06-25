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Война закончилась, господа! Всем спасибо!

Нарышкин призывает продолжать переговоры с Украиной

13:14 574

Прямые переговоры между РФ и Украиной необходимо продолжать. Это позволяет решать вопросы, в том числе гуманитарного характера. Так заявил ТАСС директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

У главы СВР спросили, как он оценивает настрой украинской стороны перед следующим раундом переговоров. «Как бы они ни были настроены, необходимо вести переговоры. Даже при том, что трудно говорить о таком серьезном продвижении вперед, - сказал Нарышкин. - Но тем не менее каждый раз в ходе каждого очередного раунда ряд вопросов решается, в том числе вопросы, которые относятся к гуманитарной повестке. Это тоже очень важно».

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