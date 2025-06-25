Шпионские операции на Кипре и в Греции: чьи приказы выполняли арестованные азербайджанцы?

Оба арестованных в ходе шпионских операций, проводимых в эти дни спецслужбами на Кипре и в Греции, являются азербайджанцами. В настоящее время следователи выясняют, были ли задержанные азербайджанцы связаны между собой и приказы чьей иностранной разведки они выполняли.

Греческие СМИ опубликовали некоторые новые детали, связанные с операциями, а также фотографию одного из задержанных. Напомним, что сначала, в минувшую субботу, спецслужбы Кипра арестовали в прибрежном районе Закаки города Лимасола человека, который вел наблюдение за базой Королевских военно-воздушных сил Великобритании. Относительно личности задержанного и его гражданства распространялась противоречивая информация. Кипрские СМИ сообщили, что задержанный является гражданином Азербайджана, позже газета The Guardian написала, что он гражданин Великобритании. В конечном итоге стало известно, что задержанный действительно азербайджанец, однако обладает британским паспортом. А 23 июня спецслужбы Греции арестовали в городе Суда гражданина Азербайджана, который вел наблюдение за военно-морской и военно-воздушной базой НАТО. Выяснилось, что у него имеются паспорта как Азербайджана, так и Польши.

Как пишет греческое издание Protothema, арестованный на Кипре азербайджанец, предположительно, является агентом иранских разведслужб и действовал как «одинокий волк». В течение некоторого времени он вел наблюдение за британской авиабазой в Акротири, где размещены самолёты Королевских военно-воздушных сил Великобритании. Что касается второго задержанного, то, по информации, он арендовал отель в непосредственной близости от базы НАТО в городе Суда и занимался фотофиксацией объекта. По данным издания, 26-летний мужчина прибыл в Ханью на острове Крит 18 июня. В отеле он специально запросил номер с видом на гавань Суда и забронировал его на месяц. В течение всего времени он почти не покидал номер, выходя лишь за предметами первой необходимости. После его задержания выяснилось, что обвиняемый сделал из своей комнаты более 5000 фотографий входа и выхода из порта Суда. Снимки он передавал через специальное зашифрованное программное обеспечение. Власти проводят расследование, чтобы установить, кто был получателем этих данных. По информации Protothema.gr, полиция пыталась отследить цифровой след сообщений, чтобы выявить адресата и полностью раскрыть действия обвиняемого.

Тем временем кипрская газета Phileleftheros сообщает, что местные правоохранительные органы уже некоторое время вели наблюдение за мужчиной азербайджанского происхождения до его задержания в минувшие выходные по подозрению в шпионаже и террористической деятельности. Ссылаясь на собственные источники, издание утверждает, что задержание стало возможным благодаря сотрудничеству кипрской полиции с иностранной спецслужбой, следившей за подозреваемым. Также сообщается, что сотрудник уголовного розыска, давший показания на заседании суда в минувшую субботу по вопросу о предварительном заключении, рассказал о том, как за азербайджанцем велось физическое наблюдение. По данным Phileleftheros, его отслеживал агент под прикрытием. Пока обвинения официально не предъявлены. Предполагается, что задержанный наблюдал не только за британской военной базой в Акротири, но и за кипрской авиабазой Андреаса Папандреу в Пафосе. Наблюдение за Акротири он, по всей видимости, начал ещё в середине апреля. При обыске у мужчины была обнаружена камера Nikon Coolpix с высоким разрешением и объективом с 125-кратным увеличением. Phileleftheros также сообщает, что у подозреваемого был британский паспорт. Остаётся неясным, является ли он исключительно гражданином Великобритании или имеет также азербайджанское гражданство.