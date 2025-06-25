Москва о мире между Азербайджаном и Арменией

Россия при необходимости готова способствовать подписанию мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Этот договор очень необходим для стабильности и атмосферы безопасности в регионе. Со своей стороны мы всегда повторяем, что в случае, если это будет востребовано, мы готовы способствовать этому процессу», - сказал представитель Кремля.

«Страны очень близки к завершению работы над договором, и мы надеемся, что эта работа будет финализирована. Этот договор очень необходим для стабильности и атмосферы безопасности в регионе», - указал пресс-секретарь российского лидера.