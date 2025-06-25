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МЧС проверяет аттракционы

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13:47 194

Госагентство по безопасному ведению промышленных работ и горно-промысловому надзору при МЧС продолжает деятельность по обеспечению безопасности, включая эксплуатацию аттракционов.

В связи с летним сезоном агентство усилило контрольные мероприятия по соблюдению требований технической безопасности на аттракционах, расположенных в различных местах массового отдыха по всей стране.

Сотрудники агентства проверяют, как соблюдаются требования законодательства на объектах, чтобы обеспечить безопасность граждан. В случае выявления нарушений ответственным лицам даются соответствующие указания и рекомендации по их устранению.

Подчёркивается, что аттракционы относятся к потенциально опасному оборудованию, поэтому за их эксплуатацию должны быть назначены ответственные лица, а операторы — обладать необходимыми знаниями по безопасной эксплуатации. Также необходимо регулярно проводить испытания и ежедневный осмотр оборудования в установленные сроки и по установленным правилам.

Во время проверок особое внимание уделяется тому, чтобы безопасность людей стояла на первом месте. От физических и юридических лиц, отвечающих за работу аттракционов, требуется строгое соблюдение правил и усиление контроля.

Кроме того, в рамках проводимых мероприятий работникам аттракционов разъясняются их обязанности по обеспечению безопасной эксплуатации, а также действия, которые следует предпринимать в случае возможных нештатных ситуаций.

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