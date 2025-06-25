Русские начали производить новый тип «Шахеда»

Украинские военные недавно обнаружили новый тип иранского ударного дрона «Шахед», который отличается от ранее известных моделей. Он оснащен современной камерой, вычислительной платформой на базе искусственного интеллекта и радиоканалом, позволяющим оператору дистанционно управлять дроном из России. Это оружие не имеет традиционной маркировки российских дронов, но наклейки соответствуют стандартной системе маркировки Ирана.
Сергей «Флеш» Бескрестнов, специалист по системам РЭБ и связи, сообщил для Associated Press, что новый дрон, в отличие от обычных российских ударных дронов черного цвета, был белым.
Несмотря на то, что такие дроны обычно базируются на иранских конструкциях, большинство из них теперь производятся в России, а компоненты поступают из России, Китая и Запада.
«Эксперты предполагают, что Иран мог продать эти дроны России для боевых испытаний», — отметил Бескрестнов. Новый антизаглушитель в дроне использует более современную иранскую технологию. Электроника, установленная на этом беспилотнике, дорогая, и он может быть использован для поражения критической инфраструктуры, включая электропередающие башни.
Однако, несмотря на санкции, Россия и Иран продолжают искать способы приобретать западные технологии. Технология искусственного интеллекта на платформе дронов позволяет им автономно ориентироваться в пространстве, что особенно важно, если связь будет заблокирована.