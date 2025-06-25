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Русские начали производить новый тип «Шахеда»

13:48 298

Украинские военные недавно обнаружили новый тип иранского ударного дрона «Шахед», который отличается от ранее известных моделей. Он оснащен современной камерой, вычислительной платформой на базе искусственного интеллекта и радиоканалом, позволяющим оператору дистанционно управлять дроном из России. Это оружие не имеет традиционной маркировки российских дронов, но наклейки соответствуют стандартной системе маркировки Ирана.

Сергей «Флеш» Бескрестнов, специалист по системам РЭБ и связи, сообщил для Associated Press, что новый дрон, в отличие от обычных российских ударных дронов черного цвета, был белым.

Несмотря на то, что такие дроны обычно базируются на иранских конструкциях, большинство из них теперь производятся в России, а компоненты поступают из России, Китая и Запада.

«Эксперты предполагают, что Иран мог продать эти дроны России для боевых испытаний», — отметил Бескрестнов. Новый антизаглушитель в дроне использует более современную иранскую технологию. Электроника, установленная на этом беспилотнике, дорогая, и он может быть использован для поражения критической инфраструктуры, включая электропередающие башни.

Однако, несмотря на санкции, Россия и Иран продолжают искать способы приобретать западные технологии. Технология искусственного интеллекта на платформе дронов позволяет им автономно ориентироваться в пространстве, что особенно важно, если связь будет заблокирована.

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