USD 1.7000
EUR 1.9741
RUB 2.1739
Подписаться на уведомления
Война закончилась, господа! Всем спасибо!
Новость дня
Война закончилась, господа! Всем спасибо!

Трамп сравнил удары по Ирану с Хиросимой и Нагасаки

13:50 280

Президент США Дональд Трамп сравнил американские удары по ядерным объектам Ирана с атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки во время Второй мировой войны.

«Я не хочу приводить в пример Хиросиму, я не хочу приводить в пример Нагасаки, но по сути это одно и то же — это положило конец войне», — заявил президент США на саммите НАТО в Гааге (цитата по Financial Times).

По мнению Трампа, американские бомбардировки не только завершили войну между Израилем и Ираном, но также могут помочь добиться прорыва в войне Израиля против ХАМАС в секторе Газа. «Я думаю, что по Газе достигнут большой прогресс. Из-за атаки, которую мы совершили, я думаю, у нас будут очень хорошие новости», — цитирует CNN слова американского лидера.

Президент также продолжил настаивать на том, что просочившиеся в прессу разведданные, согласно которым удары США отбросили ядерную программу Ирана лишь на несколько месяцев назад, не являются окончательными. Трамп отметил, что ущерб, нанесенный объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане, невозможно оценить полностью, пока Израиль не предоставит свою оценку.

США нанесли удар по трем объектам иранской ядерной программы в Исфахане, Натанзе и Фордо в ночь на 22 июня. После этого Трамп несколько раз заявлял, что ядерная программа Ирана уничтожена. О том, что «ядерные амбиции Ирана полностью уничтожены», говорил также министр обороны США Пит Хегсет на пресс-конференции после удара.

Между тем CNN и The New York Times опубликовали предварительные выводы американской разведки, согласно которым удары США уничтожили лишь незначительную часть ядерного материала Ирана, а большую часть запасов обогащенного урана Тегерану удалось переместить и спрятать. Кроме того, объекты, по которым ударили США, не были повреждены так сильно, как на то надеялись в администрации Трампа, говорилось в отчете. Президент США раскритиковал эти СМИ и назвал публикации «фейковыми новостями».

Шпионские операции на Кипре и в Греции: чьи приказы выполняли арестованные азербайджанцы?
Шпионские операции на Кипре и в Греции: чьи приказы выполняли арестованные азербайджанцы? НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ
13:20 1218
Нетаньяху предал Трампа
Нетаньяху предал Трампа Республиканцы разрывают с Израилем; все еще актуально
02:55 10592
Москва о мире между Азербайджаном и Арменией
Москва о мире между Азербайджаном и Арменией
13:33 766
Кремль о попытке свержения Пашиняна
Кремль о попытке свержения Пашиняна видео; обновлено 13:33
13:33 7434
Все выиграли. И все проиграли
Все выиграли. И все проиграли наша аналитика; все еще актуально
24 июня 2025, 22:50 5070
Трамп пригрозил новым ударом по Ирану
Трамп пригрозил новым ударом по Ирану
12:56 1791
Иран: никакого соглашения о прекращении огня не подписывали
Иран: никакого соглашения о прекращении огня не подписывали
12:38 1691
Экс-глава Ени Сураханы в суде: «Началась пандемия, а потом война…»
Экс-глава Ени Сураханы в суде: «Началась пандемия, а потом война…»
12:36 1430
Ильхам Алиев присвоил генеральские звания
Ильхам Алиев присвоил генеральские звания
11:32 3136
Нефть восстанавливается после обвала
Нефть восстанавливается после обвала
10:44 1835
Победителя не судят. То есть Иран
Победителя не судят. То есть Иран время собирать камни
05:26 9410

ЭТО ВАЖНО

Шпионские операции на Кипре и в Греции: чьи приказы выполняли арестованные азербайджанцы?
Шпионские операции на Кипре и в Греции: чьи приказы выполняли арестованные азербайджанцы? НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ
13:20 1218
Нетаньяху предал Трампа
Нетаньяху предал Трампа Республиканцы разрывают с Израилем; все еще актуально
02:55 10592
Москва о мире между Азербайджаном и Арменией
Москва о мире между Азербайджаном и Арменией
13:33 766
Кремль о попытке свержения Пашиняна
Кремль о попытке свержения Пашиняна видео; обновлено 13:33
13:33 7434
Все выиграли. И все проиграли
Все выиграли. И все проиграли наша аналитика; все еще актуально
24 июня 2025, 22:50 5070
Трамп пригрозил новым ударом по Ирану
Трамп пригрозил новым ударом по Ирану
12:56 1791
Иран: никакого соглашения о прекращении огня не подписывали
Иран: никакого соглашения о прекращении огня не подписывали
12:38 1691
Экс-глава Ени Сураханы в суде: «Началась пандемия, а потом война…»
Экс-глава Ени Сураханы в суде: «Началась пандемия, а потом война…»
12:36 1430
Ильхам Алиев присвоил генеральские звания
Ильхам Алиев присвоил генеральские звания
11:32 3136
Нефть восстанавливается после обвала
Нефть восстанавливается после обвала
10:44 1835
Победителя не судят. То есть Иран
Победителя не судят. То есть Иран время собирать камни
05:26 9410
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться