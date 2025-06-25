Трамп сравнил удары по Ирану с Хиросимой и Нагасаки

Президент США Дональд Трамп сравнил американские удары по ядерным объектам Ирана с атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки во время Второй мировой войны.

«Я не хочу приводить в пример Хиросиму, я не хочу приводить в пример Нагасаки, но по сути это одно и то же — это положило конец войне», — заявил президент США на саммите НАТО в Гааге (цитата по Financial Times).

По мнению Трампа, американские бомбардировки не только завершили войну между Израилем и Ираном, но также могут помочь добиться прорыва в войне Израиля против ХАМАС в секторе Газа. «Я думаю, что по Газе достигнут большой прогресс. Из-за атаки, которую мы совершили, я думаю, у нас будут очень хорошие новости», — цитирует CNN слова американского лидера.

Президент также продолжил настаивать на том, что просочившиеся в прессу разведданные, согласно которым удары США отбросили ядерную программу Ирана лишь на несколько месяцев назад, не являются окончательными. Трамп отметил, что ущерб, нанесенный объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане, невозможно оценить полностью, пока Израиль не предоставит свою оценку.

США нанесли удар по трем объектам иранской ядерной программы в Исфахане, Натанзе и Фордо в ночь на 22 июня. После этого Трамп несколько раз заявлял, что ядерная программа Ирана уничтожена. О том, что «ядерные амбиции Ирана полностью уничтожены», говорил также министр обороны США Пит Хегсет на пресс-конференции после удара.

Между тем CNN и The New York Times опубликовали предварительные выводы американской разведки, согласно которым удары США уничтожили лишь незначительную часть ядерного материала Ирана, а большую часть запасов обогащенного урана Тегерану удалось переместить и спрятать. Кроме того, объекты, по которым ударили США, не были повреждены так сильно, как на то надеялись в администрации Трампа, говорилось в отчете. Президент США раскритиковал эти СМИ и назвал публикации «фейковыми новостями».