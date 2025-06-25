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Куда пропал Рахбар?

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Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az
13:53 458

Мехди Фазали, высокопоставленный чиновник Управления по сохранению и распространению трудов верховного лидера Ирана Али Хаменеи, выступил на государственном телеканале Afek, призвав иранцев «возносить молитвы за благополучие Али Хаменеи». Фазали не представил никаких медицинских деталей о состоянии здоровья Рахбара, что в условиях продолжающегося отсутствия верховного лидера на публике только усилило слухи и спекуляции.

Никто не знает, куда пропал Рахбар

В последние две недели, как сообщают иностранные СМИ, Али Хаменеи якобы скрывается вместе с семьей в подземном бункере. За все это время были опубликованы только два заранее записанных видеоролика с его участием. Лично на публике он не появлялся, в том числе и на так называемых «победных мероприятиях» в Тегеране, что крайне необычно для иранской политической культуры.

Источники сообщают, что даже высокопоставленные представители режима аятолл не имели возможности встретиться с Хаменеи лицом к лицу. Столь таинственное исчезновение из публичного пространства вызывает серьезные подозрения, связанные с состоянием здоровья Рахбара.

Волну беспокойства усилило также недавнее сообщение телеканала Iran International, согласно которому Хаменеи был фактически отстранен от ключевых процессов принятия решений. Как утверждается, военные командиры скрывают от Рахбара реальные масштабы последствий войны, чтобы не усугублять его и без того нестабильное психологическое состояние.

Напомним в этой связи, что в октябре 2023 года газета The New York Times писала о тяжелой онкологической болезни Али Хаменеи. Однако никаких официальных подтверждений на сей счет из Тегерана не поступало.

Таким образом, заявление Мехди Фазали, сделанное без какой-либо конкретики, в совокупности с затяжным отсутствием Хаменеи на публике, лишь подогрело слухи в Тегеране и в среде иранской диаспоры.

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