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Неожиданность на выборах в Нью-Йорке: кандидат-мусульманин опередил экс-губернатора

14:14 1168

Член законодательного собрания штата Нью-Йорк в США Зохран Мамдани опередил бывшего губернатора Эндрю Куомо на праймериз Демократической партии на должность мэра Нью-Йорка, сообщает The New York Times.

Зохран Мамдани

Малоизвестный 33-летний демократ-социалист из Квинса Мамдани набрал 43,5% голосов по сравнению с 36,4% у Куомо, согласно подсчету почти 95% бюллетеней праймериз. Девять других кандидатов-демократов значительно отстали.

Окончательный результат станет известен на следующей неделе из-за системы рейтингового голосования в Нью-Йорке, которая позволяет избирателям выбрать до пяти кандидатов в приоритетном порядке, сообщает Reuters.

67-летний Куомо заявил, что уже поздравил Мамдани. Молодой кандидат привлек много новых избирателей в кампании, акцентированной на доступности жизни в Нью-Йорке. Он пообещал сделать дорогой город более доступным для рабочего класса — «городом для всех» и местом, «где усердный труд будет вознагражден стабильной жизнью».

NYT пишет, что победа Мамдани на праймериз Демократической партии стала важной вехой, особенно для мусульман Нью-Йорка, которые впервые могут увидеть одного из своих на посту мэра, если он победит на всеобщих выборах в ноябре.

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