Иран оставит Россию без ракет

Война Ирана против Израиля может ограничить поставки России баллистических ракет из исламской республики. Такое мнение высказали западные чиновники, передаёт The Telegraph.

По их словам, Тегеран, скорее всего, захочет накопить собственные запасы, а не передавать их за границу, как ранее обещал России.

«Недавние военные действия между Израилем и Ираном, несомненно, негативно повлияют на будущие поставки Ирана, в частности ракет», — подчеркнул высокопоставленный чиновник НАТО.

Собеседник The Telegraph отметил, что также может уменьшиться поддержка для России в производстве иранских ударных дронов.

«Однако это вряд ли станет проблемой для Москвы, которая сейчас сама производит одноразовые ударные дроны типа Shahed», — говорится в материале.

«И это обидно, но Иран раньше помогал этим России, и я думаю, что сейчас передан Северной Корее опыт россиян, я имею в виду военный опыт. Они предоставили все эти вещи Северной Корее. Это означает, что, возможно, и ядерное оружие, и весь опыт они предоставят своим союзникам», — подчеркнул президент.

В МИД Украины подчеркнули, что Иран также является соучастником России в войне против Украины.

«Тегеран поставляет Москве дроны и технологии, которые та систематически использует для убийства людей и разрушения украинской критической инфраструктуры. Кроме того, Иран с помощью своих прокси продолжает дестабилизировать ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке», — напомнили в министерстве.