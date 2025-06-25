USD 1.7000
EUR 1.9741
RUB 2.1739
Подписаться на уведомления
Война закончилась, господа! Всем спасибо!
Новость дня
Война закончилась, господа! Всем спасибо!

Война на Ближнем Востоке толкает Китай к российскому газу

14:19 452

Последние события на Ближнем Востоке, где военное противостояние между Израилем и Ираном создало риск закрытия Ормузского пролива, возродило интерес Пекина к проекту «Сила Сибири – 2», пишет The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с мнением китайских руководителей. Никаких решений о сближении позиций с Москвой не принято, но переговоры могут возобновиться.

Около 30% газа в виде СПГ Китай импортирует из Катара и ОАЭ, по данным Rystad Energy, танкеры с этим грузом проходят через Ормузский пролив. Через него же доставляется иранская нефть, более 90% которой закупает Китай, а также нефть других государств Персидского залива. Боевые действия между Израилем и Ираном, грозившие подорвать поставки (Иран заявлял о готовности перекрыть пролив, США могли отреагировать на это попытками разблокировать его военным способом), заставили китайское руководство задуматься об альтернативах, говорят источники WSJ и аналитики.

По их словам, Пекин подумывает об увеличении закупок нефти из России, которая поставляет около 20% необходимой ему нефти. Кроме того, Китай заинтересован в укреплении отношений с Россией в то время, когда в администрации Дональда Трампа открыто рассуждают о необходимости вбить клин между Пекином и Москвой, говорят люди, близкие к принимающим решения китайским руководителям. Возобновление переговоров по «Силе Сибири – 2» может способствовать укреплению этих связей.

«Неопределенность и непредсказуемость военной ситуации [на Ближнем Востоке] показали китайскому руководству, что стабильные поставки по наземным трубопроводам имеют геополитические преимущества. Россия может извлечь из этого выгоду», – говорит Александр Габуев, директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. По мнению аналитиков, Россия попытается включить вопрос о «Силе Сибири – 2» в программу визита Владимира Путина к председателю КНР Си Цзиньпину в сентябре.

До сих пор, отказываясь давать согласие на строительство газопровода, Пекин в качестве одной из официальных причин называл установленное им ограничение: импорт нефти и газа из одной страны не может превышать 20%, говорят источники WSJ. Кроме того, он выдвигал неприемлемые для Москвы условия – очень низкие цены, сравнимые с субсидируемыми внутрироссийскими, и доля в собственности. Все эти условия нужно будет вновь обсуждать в случае возобновления переговоров по проекту.

Даже если они завершатся успехом, на строительство «Силы Сибири – 2» уйдет не менее пяти лет и миллиарды долларов, которые могут так и не окупиться (если цена поставок будет низкая). При работе «Силы Сибири – 1» и «Силы Сибири – 2» на полную мощность Россия сможет компенсировать менее двух третей потерянных поставок на европейском рынке.

Иран оставит Россию без ракет
Иран оставит Россию без ракет
14:15 2164
Шпионские операции на Кипре и в Греции: чьи приказы выполняли арестованные азербайджанцы?
Шпионские операции на Кипре и в Греции: чьи приказы выполняли арестованные азербайджанцы? НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ
13:20 2486
Нетаньяху предал Трампа
Нетаньяху предал Трампа Республиканцы разрывают с Израилем; все еще актуально
02:55 11086
Москва о мире между Азербайджаном и Арменией
Москва о мире между Азербайджаном и Арменией
13:33 1943
Попытка госпереворота: Пашинян опубликовал скандальную запись
Попытка госпереворота: Пашинян опубликовал скандальную запись видео; обновлено 15:25
15:25 9800
Все выиграли. И все проиграли
Все выиграли. И все проиграли наша аналитика; все еще актуально
24 июня 2025, 22:50 5183
Трамп пригрозил новым ударом по Ирану
Трамп пригрозил новым ударом по Ирану
12:56 3014
Иран: никакого соглашения о прекращении огня не подписывали
Иран: никакого соглашения о прекращении огня не подписывали
12:38 2379
Экс-глава Ени Сураханы в суде: «Началась пандемия, а потом война…»
Экс-глава Ени Сураханы в суде: «Началась пандемия, а потом война…»
12:36 2057
Ильхам Алиев присвоил генеральские звания
Ильхам Алиев присвоил генеральские звания
11:32 3753
Нефть восстанавливается после обвала
Нефть восстанавливается после обвала
10:44 2065

ЭТО ВАЖНО

Иран оставит Россию без ракет
Иран оставит Россию без ракет
14:15 2164
Шпионские операции на Кипре и в Греции: чьи приказы выполняли арестованные азербайджанцы?
Шпионские операции на Кипре и в Греции: чьи приказы выполняли арестованные азербайджанцы? НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ
13:20 2486
Нетаньяху предал Трампа
Нетаньяху предал Трампа Республиканцы разрывают с Израилем; все еще актуально
02:55 11086
Москва о мире между Азербайджаном и Арменией
Москва о мире между Азербайджаном и Арменией
13:33 1943
Попытка госпереворота: Пашинян опубликовал скандальную запись
Попытка госпереворота: Пашинян опубликовал скандальную запись видео; обновлено 15:25
15:25 9800
Все выиграли. И все проиграли
Все выиграли. И все проиграли наша аналитика; все еще актуально
24 июня 2025, 22:50 5183
Трамп пригрозил новым ударом по Ирану
Трамп пригрозил новым ударом по Ирану
12:56 3014
Иран: никакого соглашения о прекращении огня не подписывали
Иран: никакого соглашения о прекращении огня не подписывали
12:38 2379
Экс-глава Ени Сураханы в суде: «Началась пандемия, а потом война…»
Экс-глава Ени Сураханы в суде: «Началась пандемия, а потом война…»
12:36 2057
Ильхам Алиев присвоил генеральские звания
Ильхам Алиев присвоил генеральские звания
11:32 3753
Нефть восстанавливается после обвала
Нефть восстанавливается после обвала
10:44 2065
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться