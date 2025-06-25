Война на Ближнем Востоке толкает Китай к российскому газу

Последние события на Ближнем Востоке, где военное противостояние между Израилем и Ираном создало риск закрытия Ормузского пролива, возродило интерес Пекина к проекту «Сила Сибири – 2», пишет The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с мнением китайских руководителей. Никаких решений о сближении позиций с Москвой не принято, но переговоры могут возобновиться.

Около 30% газа в виде СПГ Китай импортирует из Катара и ОАЭ, по данным Rystad Energy, танкеры с этим грузом проходят через Ормузский пролив. Через него же доставляется иранская нефть, более 90% которой закупает Китай, а также нефть других государств Персидского залива. Боевые действия между Израилем и Ираном, грозившие подорвать поставки (Иран заявлял о готовности перекрыть пролив, США могли отреагировать на это попытками разблокировать его военным способом), заставили китайское руководство задуматься об альтернативах, говорят источники WSJ и аналитики.

По их словам, Пекин подумывает об увеличении закупок нефти из России, которая поставляет около 20% необходимой ему нефти. Кроме того, Китай заинтересован в укреплении отношений с Россией в то время, когда в администрации Дональда Трампа открыто рассуждают о необходимости вбить клин между Пекином и Москвой, говорят люди, близкие к принимающим решения китайским руководителям. Возобновление переговоров по «Силе Сибири – 2» может способствовать укреплению этих связей.

«Неопределенность и непредсказуемость военной ситуации [на Ближнем Востоке] показали китайскому руководству, что стабильные поставки по наземным трубопроводам имеют геополитические преимущества. Россия может извлечь из этого выгоду», – говорит Александр Габуев, директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. По мнению аналитиков, Россия попытается включить вопрос о «Силе Сибири – 2» в программу визита Владимира Путина к председателю КНР Си Цзиньпину в сентябре.

До сих пор, отказываясь давать согласие на строительство газопровода, Пекин в качестве одной из официальных причин называл установленное им ограничение: импорт нефти и газа из одной страны не может превышать 20%, говорят источники WSJ. Кроме того, он выдвигал неприемлемые для Москвы условия – очень низкие цены, сравнимые с субсидируемыми внутрироссийскими, и доля в собственности. Все эти условия нужно будет вновь обсуждать в случае возобновления переговоров по проекту.

Даже если они завершатся успехом, на строительство «Силы Сибири – 2» уйдет не менее пяти лет и миллиарды долларов, которые могут так и не окупиться (если цена поставок будет низкая). При работе «Силы Сибири – 1» и «Силы Сибири – 2» на полную мощность Россия сможет компенсировать менее двух третей потерянных поставок на европейском рынке.