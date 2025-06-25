«Опасный момент для мира»: Рютте открыл саммит НАТО в Гааге

«Мы встречаемся в опасный момент для одного миллиарда наших граждан. Война России против Украины продолжается. Некоторые группировки противников стремятся разделить нас и бросить нам вызов. На Ближнем Востоке идет война. Терроризм представляет постоянную угрозу. А новые технологии приносят возможности, но также много серьезных вызовов безопасности. Столкнувшись с этим, мы стоим вместе, объединенные в НАТО, самом мощном оборонном альянсе в мировой истории», — начал Рютте свое вступительное слово.

Он подчеркнул, что история показала, что совместная работа Северной Америки и Европы — это «выигрышная комбинация». «Наши противники знают это. Наша неизменная приверженность статье 5, что нападение на одного является нападением на всех, посылает мощный сигнал. На этой встрече мы примем исторические, трансформационные решения, чтобы сделать наших людей безопаснее благодаря более сильной, справедливой и смертоносной НАТО. Чтобы сделать НАТО сильнее, у нас есть конкретный план для всех союзников, чтобы они тратили 5% ВВП на оборону. Эти средства будут направлены на основную оборону, а также на инвестиции, связанные с обороной и безопасностью», — напомнил генсек повестку дня.

По его словам, это решение также сделает НАТО «более справедливым, чтобы гарантировать, что каждый внесет свою справедливую долю в нашу безопасность». «Слишком долго один союзник, Соединенные Штаты, нес слишком большое бремя этого обязательства. И это меняется сегодня. Президент Трамп, дорогой Дональд, вы сделали это возможным», — обратился Рютте к американскому президенту.

Генсек также напомнил, что будущие принятые на саммите решения включают продолжение поддержки Украины, а также стремление к справедливому и прочному миру. «Мы все хотим, чтобы это остановило кровопролитие. Мы призываем Россию прекратить свою агрессию против Украины», — подчеркнул он.