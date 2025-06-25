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Миллионы выигрышей – теперь Poz-Qazan в магазинах OBA

14:32 427

Популярные моментальные лотерейные билеты Poz-Qazan от Аzərlotereya теперь доступны и в сети магазинов OBA. Миллионы выигрышных билетов ждут своих счастливчиков более чем в 1500 магазинах OBA по всей стране.

Загляните в ближайший магазин OBA, испытайте свою удачу и получите шанс выиграть до 500 000 манатов! Благодаря высокому интересу к билетам уже зарегистрированы первые крупные выигрыши.

Только за текущий месяц в магазинах OBA зафиксировано три крупных выигрыша. Выигрышные билеты были приобретены в магазинах, расположенных рядом со станцией метро «Иншаатчилар», а также в поселках Хёкмяли и Мардакян.

В лотерее Xoşbəxt один участник выиграл 50 000 манатов и действительно стал счастливчиком. В лотерее Prestij были зафиксированы выигрыши в размере 50 000 и 5 000 манатов.

Если хотите испытать удачу и получить шанс выиграть от 5 000 до 500 000 манатов в моментальных лотереях Poz-Qazan от Аzərlotereya, просто загляните в ближайший магазин OBA.

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