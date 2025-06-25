Миллионы выигрышей – теперь Poz-Qazan в магазинах OBA

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Только за текущий месяц в магазинах OBA зафиксировано три крупных выигрыша. Выигрышные билеты были приобретены в магазинах, расположенных рядом со станцией метро «Иншаатчилар», а также в поселках Хёкмяли и Мардакян.

В лотерее Xoşbəxt один участник выиграл 50 000 манатов и действительно стал счастливчиком. В лотерее Prestij были зафиксированы выигрыши в размере 50 000 и 5 000 манатов.

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