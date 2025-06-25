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Война закончилась, господа! Всем спасибо!

Трамп об израильских агентах на ядерном объекте Ирана

14:52 853

Израильские спецагенты побывали на ядерном объекте Фордо в Иране после американского удара и «обнаружили, что он полностью уничтожен». Об этом заявил президент США Дональд Трамп на полях саммита НАТО в Гааге.

«Это было полное уничтожение, и вы еще увидите это. Израиль готовит доклад, в котором говорится о полном уничтожении. И вы знаете, их люди были там (в ядерном объекте Фордо) после удара — и они говорят, что это было полное уничтожение», — сказал американский лидер.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3». 

В ночь на 22 июня Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». Спустя еще два дня Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

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