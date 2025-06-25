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Протесты в Киеве

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14:51 1191

В Киеве в среду, 25 июня, у стен городской государственной администрации (КГГА) состоялась акция, направленная против коррупции.

Украинские СМИ пишут, что участники акции прибыли с плакатами и флагами.

Митингующие собрались перед зданием КГГА.

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