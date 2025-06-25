Протесты в Киеве

В Киеве в среду, 25 июня, у стен городской государственной администрации (КГГА) состоялась акция, направленная против коррупции.
Украинские СМИ пишут, что участники акции прибыли с плакатами и флагами.
Митингующие собрались перед зданием КГГА.
В Киеве в среду, 25 июня, у стен городской государственной администрации (КГГА) состоялась акция, направленная против коррупции.
Украинские СМИ пишут, что участники акции прибыли с плакатами и флагами.
Митингующие собрались перед зданием КГГА.
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