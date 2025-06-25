Тегеран готовится к траурным церемониям

Иранский народ, официальные лица и религиозные деятели посетят в субботу в Тегеране государственные похороны высокопоставленных командиров, погибших в результате недавней израильской атаки на страну, сообщает Tasnim.

На церемонии попрощаются с главой штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майором Мохаммадом Хоссейном Багери, командующим Корпусом стражей исламской революции генерал-майором Хоссейном Салами, командующим Центральным штабом Ирана «Хатам аль-Анбия» генерал-майором Голамом Али Рашидом, командующим воздушно-космическими силами КСИР генерал-майором Амиром Али Хаджизаде и несколькими иранскими учеными-ядерщиками.

Государственная церемония похорон погибших запланирована на субботу в Тегеране и начнется в 08:00 утра по местному времени от главных ворот Тегеранского университета в направлении площади Азади с массовым участием граждан и официальных лиц.

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3».

В ночь на 22 июня Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Спустя еще два дня Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня.