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Иран разрушил лаборатории в университете в Беэр-Шеве

обновлено 15:31
15:31 769

Университет имени Бен-Гуриона в городе Беэр-Шева на юге Израиля серьезно пострадал в результате ракетного обстрела Ирана, совершенного 19 июня. Об этом сообщило издание The Times of Israel.

По его информации, при падении ракеты на территории медицинского центра «Сорока» в Беэр-Шеве, аффилированного с Университетом имени Бен-Гуриона, было разрушено шесть исследовательских лабораторий этого вуза, еще девяти причинен ущерб.

В самом университете констатируют, что вследствие ракетного удара «уничтожены результаты многолетней работы над различными исследовательскими проектами в сферах медицины и биологии», отмечает The Times of Israel.

Значительно пострадали также комнаты для занятий, учебные лаборатории и прозекторий факультета медицинских наук. Кроме того, повреждены еще 30 различных зданий на территории главного кампуса вуза. Руководство университета все еще изучает масштабы ущерба: согласно первым оценкам, это «десятки, а возможно, даже сотни миллионов шекелей» (по текущему курсу 10 млн шекелей соответствуют $2,93 млн).

*** 15:05

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль понес значительный урон в результате атаки Ирана, который использовал баллистические ракеты.

«Израиль очень сильно пострадал, особенно в последние пару дней. Израиль сильно пострадал от [иранских] баллистических ракет. Они разрушили множество зданий», — сказал американский лидер на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте на полях саммита альянса.

Однако, по словам Трампа, Израиль прекрасно показал себя в ходе вооруженного конфликта. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, по мнению президента США, «должен гордиться собой».

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Как сообщили власти США, пострадавших нет, существенного ущерба нанесено не было. Позже Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Перемирие начало действовать 24 июня.

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