Иран разрушил лаборатории в университете в Беэр-Шеве

Университет имени Бен-Гуриона в городе Беэр-Шева на юге Израиля серьезно пострадал в результате ракетного обстрела Ирана, совершенного 19 июня. Об этом сообщило издание The Times of Israel.

По его информации, при падении ракеты на территории медицинского центра «Сорока» в Беэр-Шеве, аффилированного с Университетом имени Бен-Гуриона, было разрушено шесть исследовательских лабораторий этого вуза, еще девяти причинен ущерб.

В самом университете констатируют, что вследствие ракетного удара «уничтожены результаты многолетней работы над различными исследовательскими проектами в сферах медицины и биологии», отмечает The Times of Israel.

Значительно пострадали также комнаты для занятий, учебные лаборатории и прозекторий факультета медицинских наук. Кроме того, повреждены еще 30 различных зданий на территории главного кампуса вуза. Руководство университета все еще изучает масштабы ущерба: согласно первым оценкам, это «десятки, а возможно, даже сотни миллионов шекелей» (по текущему курсу 10 млн шекелей соответствуют $2,93 млн).