USD 1.7000
EUR 1.9741
RUB 2.1739
Подписаться на уведомления
Война закончилась, господа! Всем спасибо!
Новость дня
Война закончилась, господа! Всем спасибо!

Российский суд приговорил почти 200 украинских военных

15:08 417

Второй Западный окружной военный суд РФ за полгода вынес приговоры 184 украинским военным, которых взяли в плен во время операции ВСУ в Курской области. Об этом передает «Медиазона».

Журналисты издания обратили внимание, что приговоры пленным украинским военным выносятся по одной и той же статье Уголовного кодекса РФ — совершение теракта группой лиц с тяжкими последствиями (пункты «а» и «в» части 2 статьи 205 УК). С ноября 2024 года в окружной суд поступило 159 таких дел, подсудимыми стали 267 человек.

«Медиазона» отмечает, что Главная военная прокуратура РФ почти ежедневно отчитывается о новых приговорах по подобным делам.

Операция ВСУ в Курской области началась в августе 2024 года, были захвачены десятки населенных пунктов. Спустя семь месяцев, в марте 2025-го, российские войска в ходе контрнаступления практически полностью освободили приграничные районы региона. 26 апреля глава Генштаба ВС РФ отчитался о полном освобождении Курской области. В апреле 2025 года российские СМИ сообщали, что в Курской области взяты в плен более 500 бойцов ВСУ.

Иран оставит Россию без ракет
Иран оставит Россию без ракет
14:15 2180
Шпионские операции на Кипре и в Греции: чьи приказы выполняли арестованные азербайджанцы?
Шпионские операции на Кипре и в Греции: чьи приказы выполняли арестованные азербайджанцы? НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ
13:20 2492
Нетаньяху предал Трампа
Нетаньяху предал Трампа Республиканцы разрывают с Израилем; все еще актуально
02:55 11092
Москва о мире между Азербайджаном и Арменией
Москва о мире между Азербайджаном и Арменией
13:33 1954
Попытка госпереворота: Пашинян опубликовал скандальную запись
Попытка госпереворота: Пашинян опубликовал скандальную запись видео; обновлено 15:25
15:25 9828
Все выиграли. И все проиграли
Все выиграли. И все проиграли наша аналитика; все еще актуально
24 июня 2025, 22:50 5184
Трамп пригрозил новым ударом по Ирану
Трамп пригрозил новым ударом по Ирану
12:56 3015
Иран: никакого соглашения о прекращении огня не подписывали
Иран: никакого соглашения о прекращении огня не подписывали
12:38 2379
Экс-глава Ени Сураханы в суде: «Началась пандемия, а потом война…»
Экс-глава Ени Сураханы в суде: «Началась пандемия, а потом война…»
12:36 2059
Ильхам Алиев присвоил генеральские звания
Ильхам Алиев присвоил генеральские звания
11:32 3755
Нефть восстанавливается после обвала
Нефть восстанавливается после обвала
10:44 2065

ЭТО ВАЖНО

Иран оставит Россию без ракет
Иран оставит Россию без ракет
14:15 2180
Шпионские операции на Кипре и в Греции: чьи приказы выполняли арестованные азербайджанцы?
Шпионские операции на Кипре и в Греции: чьи приказы выполняли арестованные азербайджанцы? НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ
13:20 2492
Нетаньяху предал Трампа
Нетаньяху предал Трампа Республиканцы разрывают с Израилем; все еще актуально
02:55 11092
Москва о мире между Азербайджаном и Арменией
Москва о мире между Азербайджаном и Арменией
13:33 1954
Попытка госпереворота: Пашинян опубликовал скандальную запись
Попытка госпереворота: Пашинян опубликовал скандальную запись видео; обновлено 15:25
15:25 9828
Все выиграли. И все проиграли
Все выиграли. И все проиграли наша аналитика; все еще актуально
24 июня 2025, 22:50 5184
Трамп пригрозил новым ударом по Ирану
Трамп пригрозил новым ударом по Ирану
12:56 3015
Иран: никакого соглашения о прекращении огня не подписывали
Иран: никакого соглашения о прекращении огня не подписывали
12:38 2379
Экс-глава Ени Сураханы в суде: «Началась пандемия, а потом война…»
Экс-глава Ени Сураханы в суде: «Началась пандемия, а потом война…»
12:36 2059
Ильхам Алиев присвоил генеральские звания
Ильхам Алиев присвоил генеральские звания
11:32 3755
Нефть восстанавливается после обвала
Нефть восстанавливается после обвала
10:44 2065
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться