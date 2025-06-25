Российский суд приговорил почти 200 украинских военных

Второй Западный окружной военный суд РФ за полгода вынес приговоры 184 украинским военным, которых взяли в плен во время операции ВСУ в Курской области. Об этом передает «Медиазона».

Журналисты издания обратили внимание, что приговоры пленным украинским военным выносятся по одной и той же статье Уголовного кодекса РФ — совершение теракта группой лиц с тяжкими последствиями (пункты «а» и «в» части 2 статьи 205 УК). С ноября 2024 года в окружной суд поступило 159 таких дел, подсудимыми стали 267 человек.

«Медиазона» отмечает, что Главная военная прокуратура РФ почти ежедневно отчитывается о новых приговорах по подобным делам.

Операция ВСУ в Курской области началась в августе 2024 года, были захвачены десятки населенных пунктов. Спустя семь месяцев, в марте 2025-го, российские войска в ходе контрнаступления практически полностью освободили приграничные районы региона. 26 апреля глава Генштаба ВС РФ отчитался о полном освобождении Курской области. В апреле 2025 года российские СМИ сообщали, что в Курской области взяты в плен более 500 бойцов ВСУ.