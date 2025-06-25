Сколько раз в день нужно есть, чтобы быть здоровым?

По его словам, в целом здоровому человеку целесообразнее ограничиться тремя основными приемами пищи в день: «Такой режим поддерживает активный обмен веществ, а также помогает стабилизировать уровень сахара в крови. Дробное питание не утомляет желудочно-кишечную систему, обеспечивая организм постоянной энергией. Такой режим питания особенно подходит людям с такими проблемами, как рефлюкс, диабет, желчнокаменная болезнь. Если человек не имеет хронических заболеваний, не ведет малоподвижный образ жизни, а порции сбалансированы, то можно довольствоваться тремя основными приемами пищи в день. Помимо частоты приемов пищи, очень важны также качество и состав блюд».

Вопрос о том, сколько раз в день рекомендуется кушать, может меняться в зависимости от возраста человека, его образа жизни, состояния здоровья и даже времени.

Специалист-эксперт Минздрава отметил, что сезоны также меняют потребности организма в питании: «В летние месяцы ввиду высокой температуры аппетит снижается, и организму требуется больше жидкости и легкой пищи. Частый прием тяжелой пищи в такие дни может вызвать дискомфорт, потливость и расстройства пищеварения в организме. Летом рекомендуется употреблять больше овощей и фруктов, кисломолочных продуктов и пить достаточное количество воды. Зимой организму требуется больше энергии и питательных веществ, поскольку обмен веществ немного замедляется. Аппетит повышается, а также наблюдается повышенная тяга к обильной и горячей пище. Однако в этот период важнее поддерживать качество и сбалансированность пищи, а не ее количество».

Врач советует в предстоящие праздничные дни и во время отпуска быть особенно внимательными к питанию: «Потому что в этот период чаще встречается нерегулярное и чрезмерное потребление пищи».

По его словам, это часто может привести к вздутию живота, ожирению, запорам, жировой дистрофии печени и поджелудочной железы, повышению уровня сахара и холестерина: «В праздничные дни очень важно заранее планировать поддержание здорового питания. Поэтому полезно заранее определять время приема пищи, не пропускать завтрак, питаться через определенные промежутки времени, при этом контролировать в течение дня. Помимо тяжелых и жирных блюд, на праздничном столе должны быть волокнистые овощные салаты, закуски на основе йогурта, натуральные соки и достаточное количество минеральной воды. Целесообразнее употреблять меньше жареной пищи и мучных изделий, а десерты - не менее чем через 2 часа после основного приема пищи. Вместо полного отказа от сладостей более реалистичным и устойчивым подходом является контроль количества их употребления».

Э.Мамедов отметил, что во время отпуска, помимо правильного питания, также важна физическая активность: «Даже 20-30 минут ежедневных прогулок может быть достаточно, чтобы организм расходовал энергию и улучшал кровообращение. Людям с диабетом, гипертонией, холестерином и заболеваниями печени целесообразно в эти дни следовать рекомендациям врача, вовремя принимать лекарства и особенно воздержаться от соленой, жирной и сладкой пищи. Благодаря этим простым правилам можно провести праздничные дни и приятно, и с пользой».