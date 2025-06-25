Что за конверт держал Эрдоган на встрече с Трампом?

Турецкое издание Türkiye обратило внимание на конверт в руке президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время встречи с американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита глав стран НАТО в Гааге.

«Конверт в руке Эрдогана привлек внимание во время встречи президента Эрдогана и Трампа. Вопросы о том, что было в конверте, ждут своего ответа», - пишет турецкое издание.

Эрдоган и Трамп в ходе встречи в Гааге обсуждали двусторонние отношения и события в регионе, включая ситуацию на Ближнем Востоке и вокруг Украины.