Иран оставил небо закрытым

Иран продлил закрытие воздушного пространства до 14.30 по Баку четверга, заявил официальный представитель Министерства дорог и градостроительства Маджид Ахван.

«В связи с последними событиями и исходя из соображений обеспечения безопасности пассажиров и полетов… объявляем, что воздушное пространство страны закрыто до 14.00 (14.30 по Баку) четверга 26 июня», – передает слова Ахвана агентство Mehr.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. Спустя еще два дня Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня.