Белый дом возвращает уволенных спецслужбистов

По словам собеседников агентства, переукомплектование СНБ проводится по указанию госсекретаря США Марко Рубио. С мая он также исполняет обязанности советника президента США по национальной безопасности. Рубио занял эту должность после ухода в отставку Майка Уолтца, в прошлом возглавлявшего СНБ.

Белый дом возобновил усилия по найму сотрудников в Совет национальной безопасности (СНБ) США, тем самым кардинально изменив курс на сокращение ведомства, ранее заданный президентом страны Дональдом Трампом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Источники Bloomberg отмечают, что администрация Трампа предлагает вернуться на должности как минимум части сотрудников СНБ, которых президент США сократил «одним днем» в конце мая. Агентство предполагает, что такие действия сигнализируют о нехватке в администрации Трампа сотрудников, необходимых для решения внешнеполитических проблем последних месяцев, включая напряженные отношения США и Китая, продолжающуюся военную операцию Израиля в секторе Газа, последствия атак США на Иран и войну РФ против Украины.

Вместе с тем один из собеседников Bloomberg описывает происходящее в СНБ как реструктуризацию ведомства, а не непосредственную реакцию на текущую политическую ситуацию.

Совет национальной безопасности при Белом доме обычно играет важную роль в формировании и координации внешней политики администрации США и посвящен в данные о деятельности ЦРУ. Сотрудники ведомства, как правило, являются опытными чиновниками из различных министерств.

В конце мая более сотни сотрудников СНБ получили от руководства уведомления о немедленной отправке в административный отпуск. По данным NBC News, сокращения затронули не менее половины от 350 сотрудников совета. Bloomberg также пишет, что с конца мая в СНБ работали лишь несколько десятков человек, а деятельность ведомства Трамп пытался свести к исполнению своих поручений, а не помощи в формировании внешней политики США.