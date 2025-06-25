USD 1.7000
EUR 1.9741
RUB 2.1739
Подписаться на уведомления
Война закончилась, господа! Всем спасибо!
Новость дня
Война закончилась, господа! Всем спасибо!

Cеверная Европа готовит мир в Украине через силу

15:58 871

Главы МИД Финляндии, Дании, Исландии, Норвегии и Швеции призвали к немедленному прекращению огня в Украине. Их совместное заявление опубликовано на сайте Министерства иностранных дел Финляндии.

В заявлении содержится призыв к немедленному и безусловному прекращению огня, что является необходимым условием для начала переговоров о справедливом и прочном мире.

Министры подчеркнули, что пять скандинавских стран уже пообещали выделить более 15 миллиардов долларов на военную поддержку Украины в 2025 году и готовы к дальнейшим обязательствам.

Во-вторых, страны отметили необходимость усилить давление на российскую военную экономику. Среди предложенных шагов - масштабный санкционный пакет, введение тарифов против РФ.

Началась встреча Трампа с Зеленским
Началась встреча Трампа с Зеленским обновлено 17:06
17:06 793
Война против КСИР. Рано ставить точку
Война против КСИР. Рано ставить точку главная тема
16:06 1542
Попытка госпереворота: Пашинян опубликовал скандальную запись
Попытка госпереворота: Пашинян опубликовал скандальную запись видео; обновлено 15:25
15:25 12775
Иран оставит Россию без ракет
Иран оставит Россию без ракет
14:15 3708
Шпионские операции на Кипре и в Греции: чьи приказы выполняли арестованные азербайджанцы?
Шпионские операции на Кипре и в Греции: чьи приказы выполняли арестованные азербайджанцы? НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ
13:20 3307
Нетаньяху предал Трампа
Нетаньяху предал Трампа Республиканцы разрывают с Израилем; все еще актуально
02:55 11459
Москва о мире между Азербайджаном и Арменией
Москва о мире между Азербайджаном и Арменией
13:33 2527
Все выиграли. И все проиграли
Все выиграли. И все проиграли наша аналитика; все еще актуально
24 июня 2025, 22:50 5299
Трамп пригрозил новым ударом по Ирану
Трамп пригрозил новым ударом по Ирану
12:56 3645
Иран: никакого соглашения о прекращении огня не подписывали
Иран: никакого соглашения о прекращении огня не подписывали
12:38 2718
Экс-глава Ени Сураханы в суде: «Началась пандемия, а потом война…»
Экс-глава Ени Сураханы в суде: «Началась пандемия, а потом война…»
12:36 2396

ЭТО ВАЖНО

Началась встреча Трампа с Зеленским
Началась встреча Трампа с Зеленским обновлено 17:06
17:06 793
Война против КСИР. Рано ставить точку
Война против КСИР. Рано ставить точку главная тема
16:06 1542
Попытка госпереворота: Пашинян опубликовал скандальную запись
Попытка госпереворота: Пашинян опубликовал скандальную запись видео; обновлено 15:25
15:25 12775
Иран оставит Россию без ракет
Иран оставит Россию без ракет
14:15 3708
Шпионские операции на Кипре и в Греции: чьи приказы выполняли арестованные азербайджанцы?
Шпионские операции на Кипре и в Греции: чьи приказы выполняли арестованные азербайджанцы? НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ
13:20 3307
Нетаньяху предал Трампа
Нетаньяху предал Трампа Республиканцы разрывают с Израилем; все еще актуально
02:55 11459
Москва о мире между Азербайджаном и Арменией
Москва о мире между Азербайджаном и Арменией
13:33 2527
Все выиграли. И все проиграли
Все выиграли. И все проиграли наша аналитика; все еще актуально
24 июня 2025, 22:50 5299
Трамп пригрозил новым ударом по Ирану
Трамп пригрозил новым ударом по Ирану
12:56 3645
Иран: никакого соглашения о прекращении огня не подписывали
Иран: никакого соглашения о прекращении огня не подписывали
12:38 2718
Экс-глава Ени Сураханы в суде: «Началась пандемия, а потом война…»
Экс-глава Ени Сураханы в суде: «Началась пандемия, а потом война…»
12:36 2396
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться