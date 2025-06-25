Cеверная Европа готовит мир в Украине через силу

Главы МИД Финляндии, Дании, Исландии, Норвегии и Швеции призвали к немедленному прекращению огня в Украине. Их совместное заявление опубликовано на сайте Министерства иностранных дел Финляндии.

В заявлении содержится призыв к немедленному и безусловному прекращению огня, что является необходимым условием для начала переговоров о справедливом и прочном мире.

Министры подчеркнули, что пять скандинавских стран уже пообещали выделить более 15 миллиардов долларов на военную поддержку Украины в 2025 году и готовы к дальнейшим обязательствам.

Во-вторых, страны отметили необходимость усилить давление на российскую военную экономику. Среди предложенных шагов - масштабный санкционный пакет, введение тарифов против РФ.