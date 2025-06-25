Генерал Гринкевич: Украина победит Россию

Выдвинутый американским президентом Дональдом Трампом на должность главы Европейского командования (EUCOM) Вооруженных сил (ВС) США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич выразил уверенность, что Украина сможет одержать победу в развязанной Россией войне, которая продолжается уже более трех лет.

Гринкевич во вторник, 24 июня, выступил на слушаниях в Сенате Конгресса США, где рассматривалась его кандидатура.

«Думаю, что Украина может победить. Думаю, что каждый раз, когда вашей Родине угрожают, вы сражаетесь с упорством, которое нам трудно представить», - цитирует его слова Reuters.

Кандидатуру генерал-лейтенанта ранее одобрил комитет государств-членов НАТО, сообщила пресс-служба альянса 5 июня. Ранее в тот же день Гринкевича выдвинул на ключевой военный пост Трамп. Глава EUCOM по традиции занимает должность главнокомандующего Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе (SACEUR - Supreme Allied Commander Europe).

Гринкевич сменит нынешнего командующего генерала Кристофера Каволи. Ожидается, что официальная передача полномочий произойдет летом.