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Война закончилась, господа! Всем спасибо!
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Война закончилась, господа! Всем спасибо!

Генерал Гринкевич: Украина победит Россию

16:07 1114

Выдвинутый американским президентом Дональдом Трампом на должность главы Европейского командования (EUCOM) Вооруженных сил (ВС) США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич выразил уверенность, что Украина сможет одержать победу в развязанной Россией войне, которая продолжается уже более трех лет.

Гринкевич во вторник, 24 июня, выступил на слушаниях в Сенате Конгресса США, где рассматривалась его кандидатура.

«Думаю, что Украина может победить. Думаю, что каждый раз, когда вашей Родине угрожают, вы сражаетесь с упорством, которое нам трудно представить», - цитирует его слова Reuters.

Кандидатуру генерал-лейтенанта ранее одобрил комитет государств-членов НАТО, сообщила пресс-служба альянса 5 июня. Ранее в тот же день Гринкевича выдвинул на ключевой военный пост Трамп. Глава EUCOM по традиции занимает должность главнокомандующего Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе (SACEUR - Supreme Allied Commander Europe).

Гринкевич сменит нынешнего командующего генерала Кристофера Каволи. Ожидается, что официальная передача полномочий произойдет летом.

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