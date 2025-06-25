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Война против КСИР. Рано ставить точку

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Икрам Нур, автор haqqin.az, Тегеран
16:06 1546

Не успел мир переварить слова Трампа об окончании 12-дневной войны, а иранцы и израильтяне только согласовали условия полного прекращения огня, как на сцену вновь вышел сводный персидско-израильский оркестр песен и плясок – из Ирана в сторону Израиля полетела одинокая ракета, которая, впрочем, была сбита израильской ПРО на подлете.

Израильтяне уже приготовились жестко на этот инцидент отреагировать, но тут уж вышел из себя американский президент и в категорической форме потребовал от Израиля «не бросать бомбы». И по-человечески его эмоциональность в данном случае вполне можно понять – так ведь и мимо «нобелевки» можно пролететь. В общем, все окончилось благополучно, в Иране заявили, что ничего о пуске не знали, что вполне может быть правдой – и об этом стоит поподробнее.

Во вспыхнувших сейчас дискуссиях о том, кто выиграл, кто проиграл в 12-дневной войне, замечу, пока достаточно беспредметной, поминают Трампа, Иран, Израиль и много кого еще – но почти не говорят о том, кто в этой войне и вообще ирано-израильском противостоянии последних лет потерпел сокрушительное поражение, которое вполне можно описать одним словом «разгром», то есть о Корпусе стражей исламской революции, КСИР.

И по-человечески эмоциональность Трампа понять можно - так ведь и мимо «нобелевки» можно пролететь

А это не просто «государство в государстве», это «государство над государством». Большая часть экономики, в том числе теневой экспорт нефти, ядерная программа, ракетная программа и ракетные войска Ирана, монополия в разведывательном сообществе Ирана, архитектура национальной и региональной безопасности, включая сюда создание и руководство «Осью сопротивления» - все это завязано именно на КСИР.

Не будет преувеличением сказать, называя вещи своими именами, что 12-дневная война была войной Израиля не против Ирана, а войной израильтян именно против КСИР, по элементам и командованию которого и наносились основные удары – от «Хезболлы» и ХАМАС ранее до ядерных объектов, пусковых установок ракет и органов управления сейчас.

Именно его руководство было автором и одновременно активным проводником идеи, что чем больше территорий региона перейдет под его контроль, тем могущественнее станет Иран, то есть КСИР, который эти территории будет использовать. Идея на какой-то момент стала господствующей в иранском руководстве, в первую очередь в канцелярии верховного лидера. И под нее КСИР получил огромные полномочия, но еще больше финансовых и экономических ресурсов.

Не будет преувеличением сказать, называя вещи своими именами, что 12-дневная война была войной Израиля не против Ирана, а войной израильтян именно против КСИР, по элементам и командованию которого и наносились основные удары

Которые, во-первых, брались из внутренних ресурсов самого Ирана, во-вторых, себя не окупили, а в-третьих, расходовались бесконтрольно, что привело к огромной коррупции в самом КСИР. В итоге Иран истощен экономически, все геополитические проекты КСИР в регионе потерпели крах, правда, хуситы еще постреливают, а в результате масштабной коррупции система государственной безопасности Ирана превратилась в швейцарский сыр, где дырка на дырке, и в каждой по израильскому агенту, а то и по несколько.

Естественно, что в свете последних событий позиции КСИР внутри Ирана серьезно подорваны и вряд ли в ближайшее время могут быть восстановлены, поскольку в дело включились иранские элиты, настроенные к КСИР, мягко говоря, недружелюбно. И в этом их интересы с Израилем полностью совпадают.

А раз так, то мирный процесс между Тегераном и еврейским государством руководству КСИР нужно сорвать каким угодно образом – от запуска «одиноких ракет» до прямых провокаций и массовых репрессий против «израильской агентуры», куда следователям Корпуса можно вписать кого угодно.

Естественно, что в свете последних событий позиции КСИР внутри Ирана серьезно подорваны и вряд ли в ближайшее время могут быть восстановлены, поскольку в дело включились иранские элиты, настроенные к КСИР, мягко говоря, недружелюбно

И церемониться здесь никто не будет, ведь на кону власть и огромные деньги, которые КСИР никому уступать не собирается. В борьбе с такими ставками все средства хороши, от «одиноких ракет» до «чудом воскресшего», а точнее, освобожденного из-под внутреннего следствия Исмаила Каани, куда он попал после ликвидации израильтянами преемника главы «Хезболлы» Хасана Насраллы Хашема Сафиэддина, и в ходе допросов перенес сердечный приступ.

Так что в истории 12-дневной войны рано ставить точку. Афтершоков по ее итогам будет еще достаточно, и не стоит спешить с выводами. Там еще ничего не закончилось.

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