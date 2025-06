И лидер Азербайджана, и лидер Южного Кавказа

В 2024 году 1630 из 2879 статей, опубликованных сотрудниками, докторантами и студентами БГУ, были изданы за рубежом (более 50%), что в 1,4 раза больше, чем в 2020 году. 1256 из опубликованных за рубежом 1630 статей напечатаны в журналах, индексированных в SCOPUS, Web of Science, ERIH PLUS, AGRIS, GeoRef, Philosopher's Index Copernicus, Ulakbim и других авторитетных базах данных. Отметим, что за последние 5 лет количество статей, опубликованных в авторитетных базах данных, увеличилось в 2,2 раза.

Индекс Хирша БГУ возрос за последний год по базе Web of Science на 14 баллов и достиг 73, а по базе SCOPUS - 78. А среднее число ссылок на каждую работу в базе Web of Science увеличилось до 9.63. Сотрудники, докторанты и студенты БГУ опубликовали в журналах, входящих в базу SCOPUS 12198 научных работ, а в базу Web of Science – свыше 4727 работ. На работы в базе Web of Science сделано более 45000 ссылок. В 2024 году на опубликованные научные работы было сделано 8604, а за 6 месяцев 2025 года - 3748 ссылок. В 2024 году БГУ опубликовал в журналах, входящих в базу SCOPUS 858 научных работ, в базу Web of Science - 332, а за 6 месяцев 2025 года в базу SCOPUS - 424, а в базу Web of Science - 130 (результаты не полные и рост продолжается) работ.

За год прием в членство в 4 международные организации

БГУ добился знаменательных успехов и в области членства в международных организациях. В 2024 году университет был избран полноправным членом Глобальной сети университетов для инноваций (The Global University Network for Innovation - GUNI). А юридический факультет в 2024 году был принят в члены Европейской ассоциации юридических факультетов (European Law Faculties Association - ELFA). Кроме того, БГУ стал членом Ассоциации развития устойчивости в высшем образовании (The Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education - AASHE).

Университет также принят в полноправные члены Сети университетов столиц Европы (Network of Universities from the Capitals of Europe - UNICA). БГУ является единственным высшим учебным заведением, представляющим на международном уровне нашу страну и столицу в этой структуре.

В 2024 году БГУ был избран полноправным членом Всемирной ассоциации промышленных и технологических исследовательских организаций (World Association of Industrial and Technological Research Organizations - WAITRO). А продление на предстоящие пять лет членства в учрежденной Японским фондом «Сети Сакура» создало условия для применения университетом современных подходов в обучении японскому языку и укрепления его международных связей в этой области.