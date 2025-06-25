И лидер Азербайджана, и лидер Южного Кавказа

В последние годы образование в Бакинском государственном университете (БГУ) строится на основе современных и инновационных образовательных технологий, повышается качество научных исследований, создаются новые мультидисциплинарные научно-исследовательские центры и лаборатории, включающие триаду «образование-исследование-промышленность», развиваются академические связи и сотрудничество между различными организациями, проводятся структурные реформы. Благодаря принимаемым системным и стратегическим мерам международная конкурентоспособность БГУ постепенно повышается. Это развитие позволило университету получить статус высшего учебного заведения, лидирующего не только в Азербайджане, но и на Южном Кавказе.

БГУ входит в топ-700 в рейтинге университетов мира Одной из основных целей в плане стратегического развития БГУ Universitet-5.0, охватывающем 2021-2030 годы, является, наряду с сохранением лидирующей позиции, также превращение в научно-образовательную платформу мирового уровня в регионе, обеспечивающую образовательные, научные и социальные потребности общества. Такой подход не только является частью проводимых в университете реформ, но и служит укреплению его авторитета, как исследовательского и образовательного центра на национальном и международном уровне. Как результат данной стратегии – БГУ вышел на 688-е место в рейтинге QS World University Rankings 2026, подготовленном Quacquarelli Symonds, одним из ведущих рейтинговых агентств мира, продвинувшись с позиции предыдущего года (между 951–1000) примерно на 300 пунктов. Это продвижение подтверждает лидерство университета не только в Азербайджане, но и в регионе Южного Кавказа, являясь показателем его международного академического авторитета. Согласно «Социально-экономической стратегии Aзербайджанской Республики на 2022-2026 годы», намечена цель включения в топ-800 по меньшей мере трех университетов страны. БГУ стал первым высшим учебным заведением, добившимся этого показателя и вошедшим в ТОП-700. Кроме того, БГУ добился существенного результата в составленном QS «Предметном рейтинге лучших университетов мира QS 2025». Университет впервые вошел в этот рейтинг по двум различным специальностям. Так, БГУ оказался в диапазоне 151-175 в сфере нефтяной и газовой инженерии и в диапазоне 501-600 – в области математики. Кроме того, БГУ, продвинувшись в сравнении с итогами прошлого года в «Рейтинге устойчивости QS» более чем на 345 позиций, оказался в диапазоне 941-950, став единственным в Азербайджане высшим учебным заведением, вошедшим в ТОП-1000.

В 2025 году БГУ добился еще одного международного успеха и был оценен 5 звездами (excellent – «превосходно») в аудите QS Stars, проведенном рейтинговым агентством QS Quacquarelli Symonds. БГУ впервые занял место в GreenMetric Ranking 2024 – одном из престижных рейтингов мира. Поднявшись на 607-ю ступень среди 1477 престижных высших учебных заведений, БГУ подтвердил свою позицию в деле устойчивого подхода к окружающей среде. Кроме того, продвинувшись в международной рейтинговой таблице Round University Ranking (RUR) на 2025 год на 137 позиций, БГУ стал лидером среди высших учебных заведений Азербайджана. Заняв в этом престижном рейтинге 825-е место, БГУ добился серьезного прогресса в cравнении с прошлогодним 962-м показателем. В списке «Глобальный рейтинг академических дисциплин», опубликованном Шанхайским рейтингом (Shanghai Ranking), считающимся одним из самых престижных рейтингов мира, БГУ впервые был представлен в упомянутом рейтинге по математике. Так, БГУ занял в соответствующем рейтинге место между 401-500-й позициями. В 2024 году 1630 из 2879 статей, опубликованных сотрудниками, докторантами и студентами БГУ, были изданы за рубежом (более 50%), что в 1,4 раза больше, чем в 2020 году. 1256 из опубликованных за рубежом 1630 статей напечатаны в журналах, индексированных в SCOPUS, Web of Science, ERIH PLUS, AGRIS, GeoRef, Philosopher's Index Copernicus, Ulakbim и других авторитетных базах данных. Отметим, что за последние 5 лет количество статей, опубликованных в авторитетных базах данных, увеличилось в 2,2 раза.

Индекс Хирша БГУ возрос за последний год по базе Web of Science на 14 баллов и достиг 73, а по базе SCOPUS - 78. А среднее число ссылок на каждую работу в базе Web of Science увеличилось до 9.63. Сотрудники, докторанты и студенты БГУ опубликовали в журналах, входящих в базу SCOPUS 12198 научных работ, а в базу Web of Science – свыше 4727 работ. На работы в базе Web of Science сделано более 45000 ссылок. В 2024 году на опубликованные научные работы было сделано 8604, а за 6 месяцев 2025 года - 3748 ссылок. В 2024 году БГУ опубликовал в журналах, входящих в базу SCOPUS 858 научных работ, в базу Web of Science - 332, а за 6 месяцев 2025 года в базу SCOPUS - 424, а в базу Web of Science - 130 (результаты не полные и рост продолжается) работ. Лучший результат по стране в рейтинге Times Higher Education Руководствуясь Целями устойчивого развития (ЦУР) ООН, БГУ добился успехов в области социальной ответственности, охраны окружающей среды и качественного образования, усилиями по интернационализации и ЦУР упрочил свою позицию в рейтингах и обеспечил лидерство в устойчивом развитии. По результатам Impact Rankings 2025, опубликованным одной из самых влиятельных рейтинговых организаций мира агентством Times Higher Education (THE), БГУ, заняв место среди 600 первых университетов мира в глобальном масштабе, вышел в диапазон 401–600. Это свидетельствует о существенном продвижении университета в сравнении с прошлогодней позицией в диапазоне 1001–1500. БГУ, обосновавшись в нынешнем году в рейтинге, в который смогли войти 2318 престижных высших учебных заведений мира, по 15 ЦУР, добился серьезного прогресса в сравнении с прошлогодним показателем по 9 ЦУР. Общий показатель результата БГУ увеличился на 35%, то есть с 53.2 до 71.8, что служит итогом действий, предпринятых университетом в области устойчивого развития и осуществленных реформ.

БГУ вошел в число ТОП-100 престижных университетов в глобальном масштабе по 4 Целям устойчивого развития – «Нет бедности» (ЦУР 1), «Качественное образование» (ЦУР 4), «Гендерное равенство» (ЦУР 5) и «Уменьшение неравенства» (ЦУР 10). Столь серьезное продвижение в рейтинге служит наглядным примером признания на международном уровне осуществляемой университетом системной и эффективной деятельности в области социальной ответственности, охраны окружающей среды, инклюзивного образования и обеспечения равных возможностей. Наряду с этим, БГУ впервые вошел в «Интердисциплинарный научный рейтинг 2025» (Interdisciplinary Science Rankings 2025), составленный Times Higher Education. В этом важном рейтинге, подготовленном THE совместно с организацией Schmidt Science Fellows, в который смогли войти лишь около 750 лучших высших учебных заведений мира, БГУ занял место в диапазоне 201-250.

В минувшем году БГУ приступил к сотрудничеству с более чем 40 университетами свыше 10 стран Для приведения содержания и показателей качества обучения в соответствие с международными стандартами и повышения международной конкурентоспособности университет осуществляет с рядом ведущих университетов мира 12 международных программ двойных дипломов. Одновременно 6 специализаций на уровне магистратуры высшего образования прошли аккредитацию международной программы на 5 лет. В минувшем году БГУ подписал меморандумы о взаимопонимании и договоры о сотрудничестве с более чем 40 высшими учебными заведениями и организациями свыше 10 стран. Эти документы расширили возможности международного партнерства университета в области образования, научных исследований и инноваций. Кроме того, в рамках международных программ по обмену осуществлялся взаимный обмен преподавателями и студентами. В частности, иностранные студенты, принятые в рамках Международного образовательного гранта имени Гейдара Алиева, наполнили атмосферу международного образования университета еще большим содержанием. География иностранных студентов, получающих образование в БГУ, охватывает более 30 стран. В БГУ обучаются 14 из 47 иностранных студентов, принятых в высшие учебные заведения Азербайджана в 2024-2025 годах в рамках Межправительственной стипендиальной программы (МСП).

За год прием в членство в 4 международные организации БГУ добился знаменательных успехов и в области членства в международных организациях. В 2024 году университет был избран полноправным членом Глобальной сети университетов для инноваций (The Global University Network for Innovation - GUNI). А юридический факультет в 2024 году был принят в члены Европейской ассоциации юридических факультетов (European Law Faculties Association - ELFA). Кроме того, БГУ стал членом Ассоциации развития устойчивости в высшем образовании (The Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education - AASHE). Университет также принят в полноправные члены Сети университетов столиц Европы (Network of Universities from the Capitals of Europe - UNICA). БГУ является единственным высшим учебным заведением, представляющим на международном уровне нашу страну и столицу в этой структуре. В 2024 году БГУ был избран полноправным членом Всемирной ассоциации промышленных и технологических исследовательских организаций (World Association of Industrial and Technological Research Organizations - WAITRO). А продление на предстоящие пять лет членства в учрежденной Японским фондом «Сети Сакура» создало условия для применения университетом современных подходов в обучении японскому языку и укрепления его международных связей в этой области.

Расширив международные обязательства в сфере борьбы с изменением климата и устойчивого развития, БГУ присоединился к Сети климатической деятельности для международных педагогов (The Climate Action Network for International Educators – CANIE). Одновременно, в дополнение мер, направленных на устойчивое развитие в глобальном масштабе и повышение экологической ответственности высших учебных заведений, стал официальным членом Международной сети устойчивых кампусов (International Sustainable Campus Network – ISCN). БГУ – первое высшее учебное заведение Азербайджана, ставшее членом этой влиятельной структуры. Членство БГУ в данных организациях предоставило университету широкие возможности для участия в инициативах, связанных с современными технологиями и инновациями, сотрудничества в международных научных исследованиях, а также для деятельности согласно принципам устойчивого развития.

B БГУ открыты новые специальности и специализации в соответствии с требованиями рынка труда Создание новых специальностей и специализаций в соответствии с требованиями рынка труда – одна из стратегических целей БГУ. B БГУ на ступени бакалавриата впервые началась подготовка кадров по специальности «Экологическая инженерия». А на ступени магистратуры осуществлен прием студентов по 7 новым специализациям: «Методика и методология корректирующего обучения», «Страноведение (по Казахстану)», «Страноведение (по Узбекистану)», «Экспертиза и маркетинг продуктов питания», «Городской кадастр», «Aкварастения», «Культурное право».

От классического к цифровому университету В целях осуществления учебного процесса современными методами и новым содержанием в БГУ регулярно совершенствуются учебные ресурсы, аудитории оснащаются современным оборудованием ИКТ, укрепляется материально-техническая база научно-исследовательских и учебных лабораторий. B БГУ в организации образовательного процесса успешно применяются современные цифровые технологии, а в управлении университетом – электронный документооборот и электронная кадровая система. Для обеспечения студентов качественными современными учебниками и учебными пособиями при поддержке компании bp-Aзербайджан сдан в эксплуатацию после реконструкции и оснащен самым современным цифровым оборудованием Издательский дом БГУ. Одновременно на основании договора о сотрудничестве, подписанного между БГУ и компанией bp-Aзербайджан, научная библиотека университета электронизируется в соответствии с новыми стандартами.

Научный и инновационный марафон для студентов В университете применяются самые различные инновационные средства и методы для обучения студентов, поощрения научных исследований и поддержки их проектов. Начало функционирования созданных в последние годы Студенческого научно-технического творческого центра, Центра иностранного языка, реализация проекта Code for Future еще больше повышают знания и умения студентов, создают дополнительные благоприятные условия для выявления их индивидуального таланта. Сегодня студенты БГУ участвуют в научных семинарах и конференциях, выступают с докладами, привлекаются к изысканиям по научно-исследовательским темам, принимают непосредственное участие в различных научно-исследовательских проектах. Тесные связи между научно-исследовательскими институтами Министерства науки и образования Азербайджанской Республики и БГУ создают условия для непосредственного формирования студентов в научно-исследовательской среде, создания научных школ в новых приоритетных направлениях науки. В 2024 году число студентов, привлеченных к проводимым по темам научным исследованиям, увеличилось в сравнении с 2020 годом на 60,4%, привлеченных к проектам на основе грантов и договоров – на 43,2%, выступивших с научными докладами на научных мероприятиях - на 34,5%. Именно благодаря этому команды студентов БГУ также успешно выступают в последние годы на аэрокосмических и технологических фестивалях TEKNOFEST, показывают высокие результаты. В 2023 году команда BSU Creativity Workz с проектом Driver’s Eye (электронная система, заранее определяющая автомобильные аварии и предупреждающая водителя) заняла на фестивале I место среди 109 финалистов в категории «Умный транспорт», а команда Humantek с проектом «Оросительная система «Умная капля» была удостоена III места среди 73 финалистов в категории «Aграрные технологии». А на фестивале TEKNOFEST-2024, проведенном в минувшем году в турецком городе Адана, команда ESST-6 БГУ вышла на III место. В 2024 году университетская команда DAIGNOSIS, состоящая из студентов и молодых исследователей, участвовала в Международных межуниверситетских стартап-соревнованиях Belt and Road, состоявшихся в китайском городе Сиань. Представленный командой проект стал одним из пяти победителей состязания. На проведенной в 2024 году в городе Стамбул EV Charge Show - Всемирной глобальной платформе встречи производителей электромобильных зарядных станций университет был представлен проектами «Гибридная батарея SuperCapBack» и «Станция быстрой зарядки Clean-Charge», подготовленными Студенческим научно-техническим творческим центром БГУ. В 2024 году при партнерстве государства и частного сектора в рамках сотрудничества БГУ с компаниями Bayramli Group, LU-MUN Holding и Azecolab и при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики в университете на площади около 1000 кв.м. был создан студенческий опытно-исследовательский центр под названием «Эко Пространство». Он имеет большое значение с точки зрения производства зеленой энергии и зеленого питания новыми инновационными технологиями и методами, обучения студентов путям формирования зеленой атмосферы, а также просвещения общественности. В целях дальнейшего повышения качества подготовки квалифицированных специалистов по таким наукам, как физика, математика, химия, биология и география, выявления и поддержки талантливых студентов, привлечения их к научно-исследовательской деятельности в БГУ проводятся республиканские студенческие олимпиады. На Международной математической олимпиаде, организованной в 2024 году в Болгарии Американским университетом и Лондонским университетским колледжем для студентов вузов, студенты II и III курса механико-математического факультета БГУ завоевали золотую и бронзовую медали.

Успешное внутригосударственное сотрудничество В целях привлечения научного потенциала университета к решению социальных проблем общества, реализации социально-экономических программ были приняты многогранные меры, направленные на повышение авторитета БГУ в обществе, расширились связи с государственными организациями, влиятельными учреждениями и общественными объединениями страны, увеличилось число совместных социальных проектов. Вместе с партнерскими структурами составлены планы действий, в университете проведены авторитетные конференции, семинары и другие мероприятия, посвященные научным, культурным, социально-экономическим проблемам страны. В минувшем году в БГУ состоялось более 900 мероприятий, связанных с изучением наследия Гейдара Алиева и идей азербайджанства, государственной молодежной политикой, гуманитарными вопросами, пропагандой национально-духовных ценностей и др. направлениями. В целях изучения нынешних потребностей рынка труда, основных умений, требуемых от специалистов на современном этапе, учета данных потребностей в подготовке кадров, а также создания взаимодействия между университетом и индустрией, привлечения к учебному процессу специалистов, работающих в промышленности, прохождения студентами практики на производстве с новыми критериями, реализации совместных проектов, проведения научно-исследовательских работ в настоящее время в БГУ осуществляются сотрудничество и совместные проекты с 64 государственными, частными и неправительственными организациями. 24 июня 2024 года в рамках организованной Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики в городе Ханкенди научно-практической конференции на тему «Роль просветительских и правоохранительных мероприятий в усилении охраны окружающей среды» между Генеральной прокуратурой, Министерством экологии и природных ресурсов и Бакинским государственным университетом был подписан меморандум о взаимопонимании относительно создания платформы ECOLEAD. В центре платформы ECOLEAD находится такая важная миссия, как pасследование экологических преступлений, профилактика нарушений совместными усилиями сотрудников прокуратуры, экологов, научно-педагогического коллектива БГУ и неправительственных организаций. В минувшем году в БГУ состоялись церемонии открытия кабинетов NewsLab телеканала ARB 24, Совета прессы Азербайджана (СПА), «Tурецкой комнаты», «Кабинета дебатов» «Xaлг газети» и специальной аудитории Агентства развития медиа. В последнее время в БГУ расширяются научно-исследовательские работы в области охраны окружающей среды, борьбы с изменением климата, осуществляются различные проекты для активизации экологического просвещения и повышения экологической ответственности. B этом году в БГУ были предприняты важные шаги, направленные на обновление инфраструктуры. При сотрудничестве БГУ и Конфедерации профсоюзов Азербайджана (КПА) во дворе университета открыто «Студенческое пространство», представляющее собой синтез экологических и инновационных решений. Новое пространство разнообразит социальную жизнь студентов БГУ, создаст возможность для их сетевого взаимодействия. При поддержке компании bp и партнеров после капитального ремонта состоялось открытие музея полезных ископаемых БГУ. Данный проект, направленный на модернизацию и расширение учебной инфраструктуры в БГУ, будет действовать как центр «библиотека-музей-учебная лаборатория». При Центре совершенства по исследованиям, развитию и инновациям состоялось открытие Научно-исследовательской лаборатории материаловедения, оснащенной самыми современными приборами и оборудованием. Это вносит вклад в научные исследования, проводимые в БГУ в области химии, расширяет связи между университетом и индустрией. Высокие показатели выпускников БГУ