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Война закончилась, господа! Всем спасибо!

Началась встреча Трампа с Зеленским

обновлено 17:06
17:06 812

Началась встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает Reuters. 

*** 16:58

Президент США Дональд Трамп перед встречей с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил о наличии прогресса в вопросе прекращения российско-украинской войны.

«Обсудим очевидное. Обсудим его трудности. У него есть некоторые сложности. Зеленский — хороший человек. Я встречусь с ним сегодня. Не знаю. Думаю, мы будем говорить об Украине. Да, кажется, это самый вероятный предмет обсуждения», - сказал Трамп.

Отвечая на вопрос о наличии прогресса в прекращении огня между Москвой и Киевом, президент США заявил: «Посмотрим. Я много говорил с Путиным, и он был очень любезен. Он сам предложил помощь, как вы знаете, по Ирану. Я сказал: «Нет, помощь по Ирану мне не нужна. Мне нужна помощь по России. Сделай одолжение. Помоги нам с Россией, а не с Ираном». Но он был очень любезен. Мы поговорим об этом. Думаю, прогресс уже есть».

*** 16:47 

Президент США Дональд Трамп на закрытой встрече с лидерами стран НАТО в Гааге заявил, что ситуация в Украине «совершенно вышла из-под контроля», и требует активных действий. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений на встрече лидеров стран альянса.

«Трамп дал понять, что с Россией и Украиной нужно что-то делать, потому что ситуация «совершенно вышла из-под контроля», - говорится в публикации агентства.

По его данным, Трамп не стал уточнять, какие именно шаги считает необходимыми, однако собеседники издания расценили заявление американского президента как признак готовности США к более активному вовлечению в российско-украинскую войну.

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