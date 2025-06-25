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Завершился FINTEX SUMMIT 2025, проведенный при партнерстве Kapital Bank

16:48 129

Завершился один из важнейших международных финансовых мероприятий, ежегодно проводимых в нашей стране – FINTEX SUMMIT 2025. Саммит был организован Центральным банком и Ассоциацией банков Азербайджана при спонсорской поддержке международной платёжной системы Visa и при партнёрстве Kapital Bank. Темой мероприятия стало: «Новые тренды в банковской и финансовой экосистеме: цифровая интеграция, финтех-партнёрства и кибербезопасность».

В рамках саммита на 7 панельных сессиях эксперты обсудили применение финансовых технологий, экосистему цифровых платежей, использование искусственного интеллекта в банковской сфере, открытую банковскую систему, динамично развивающиеся модели сотрудничества между банками и финтех-компаниями, вопросы кибербезопасности и защиты данных в цифровой среде.

В рамках дисскуссионной панели под названием «Цифровой Азербайджан: будущее платёжной индустрии вместе с Visa», модератором которой выступил региональный директор Visa по Азербайджану Нурлан Гаджиев, состоялась сессия «Формируя будущее: Роль Kapital Bank в развитии цифрового банкинга в Азербайджане». В сессии в качестве эксперта принял участие также руководитель офиса платёжных систем банка Закир Ханмамедов. Он поделился мнением о будущем банковской сферы и перспективах финансового сектора в ближайшие годы: «Банковский сектор в ближайшие годы претерпит серьёзную трансформацию. Мы увидим изменения по многим направлениям. Искусственный интеллект будет применяться во всех сферах, от операций и аналитики до обслуживания клиентов. Классическая инфраструктура пластиковых карт уступит место биометрической и токенизированной идентификации. Особенно в регионе Южного Кавказа мы станем свидетелями стремительного роста цифровой торговли. Сегодня клиенты ожидают более быстрые, стабильные, инклюзивные и безопасные услуги. В Kapital Bank мы опираемся на технологии, инновации и потребности клиентов, чтобы развивать наши услуги в соответствии с новыми вызовами и ожиданиями рынка».

В ходе своего выступления Закир Ханмамедов отметил, что в 2018 году, когда мобильное приложение Birbank впервые было представлено клиентам, его пользователями были всего 30 000 человек. Сегодня же более 3 миллионов человек доверяют приложению Birbank. Он подчеркнул, что Birbank – это не просто мобильное приложение, а важный элемент цифровой трансформации финансового сектора страны и формирования финансового поведения населения. По его словам, объединение всех решений (от транспорта и покупок до онлайн и QR-платежей) в одном приложении является событием государственного масштаба.

Следует отметить, что в мероприятии приняли участие около 300 международных и региональных организаций, а около 50 местных и зарубежных спикеров поделились своими знаниями и опытом в сфере финансовых технологий.

Kapital Bank – первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и обладает крупнейшей сетью обслуживания в Азербайджане: 121 филиал и 52 отделения по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для оформления заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk. Для заказа карты Birbank: https://kbl.az/prcrc.

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