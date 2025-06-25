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Россия обвинила страны СНГ в «искажении советского прошлого»

16:53 522

В учебниках истории ряда стран СНГ содержится «недостоверная информация об их советском прошлом», заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на правительственном часе в Госдуме.

«Есть определенные сложности и проблемы в изложении исторического материала и несоответствия принципам историзма и объективности… Прежде всего, это касается нашего общего прошлого», — сказал он. По словам Кравцова, описание периода пребывания республик в составе Советского Союза «в целом имеет негативный характер по отношению к России».

Он добавил, что в настоящий момент «ведется работа с профильными министрами по согласованию единых подходов к трактовке единого исторического прошлого» России и стран СНГ. «Мы вместе строим единое образовательное культурное и ментальное пространство, а вместе с этим и будущее континента Евразия, где все друг друга понимают и нацелены на добрососедство», — уточнил Кравцов.

Ранее ученые Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) проанализировали учебники истории 10 стран бывшего СССР и Ближнего Востока, обнаружив, что Россия в основном представлена там как колониальное государство и агрессор, действующий в своих интересах.

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