Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Германии

Уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсмен) Сабина Алиева провела встречу с встречу с федеральным уполномоченным по правам человека Германии Ларсом Кастеллуччи. Во встрече также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Германии Насими Агаев.

В ходе встречи омбудсмен представила подробную информацию о работе в области защиты прав и свобод человека, включая деятельность в рамках Национального превентивного механизма. Она рассказала о мерах, предпринятых для защиты прав лиц с ограниченными возможностями и детей, обеспечения доступа к информации, реализации права на равенство и предотвращения дискриминации, а также о последних изменениях, внесенных в конституционный закон о расширении полномочий омбудсмена.

Омбудсмен сообщила о минном терроризме со стороны Армении, подчеркнув, что существующая минная угроза серьезно нарушает право людей на безопасную жизнь. Она отметила, что среди пострадавших от мин есть дети и женщины, а также указала, что эта проблема препятствует возвращению бывших переселенцев на свои земли и проведению строительных работ в регионе. Омбудсмен акцентировала внимание на том, что, несмотря на неоднократные запросы, точные карты минных полей до сих пор не были предоставлены Азербайджану.

Отметив, что около 4 тысяч граждан Азербайджана пропали без вести в Первой Карабахской войне, Сабина Алиева подчеркнула, что информация о судьбе пропавших без вести лиц до сих пор не получена.

В ходе встречи также были даны подробные ответы на интересующие гостя вопросы, далее встреча продолжилась в формате двусторонней дискуссии. Обе стороны выразили заинтересованность во взаимном сотрудничестве.