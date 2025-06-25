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Победителя не судят. То есть Иран
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Победителя не судят. То есть Иран

Неожиданное заявление Мерца

обновлено 17:32
17:32 2188

Канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая на саммите НАТО в Гааге, заявил, что российско-украинский конфликт «не решить военным путем».

*** 17:23 

Страны НАТО договорились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Соответствующий пункт содержится в итоговой декларации саммита альянса, который проходит в Гааге.

Достичь уровня трат в 5% члены альянса договорились к 2035 году. В декларации подчеркивается, что эти обязательства союзники взяли на себя «перед лицом долгосрочной угрозы, которую для евроатлантической безопасности представляет Россия», а также перед постоянной угрозой терроризма.

Также в декларации подчеркивается «непреклонная приверженность коллективной обороне», закрепленная в пятой статье договора о НАТО. «Нападение на одного из нас является нападением на всех», — говорится в документе.

Генсек альянса Марк Рютте сообщил, что НАТО рассчитывает предоставить Киеву в 2025 году вооружений более чем на €50 млрд.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США «должны остановить» войну в Украине, воспользовавшись «авторитетом от действий против Ирана». «Европейцы должны сыграть свою роль в рамках коалиции желающих, чтобы в долгосрочной перспективе поддержать Украину, позволить нам восстановить ее армию, развернуть силы поддержки», — сказал президент Франции на саммите НАТО в Гааге.

Напомним, что на увеличении расходов на оборону настаивал президент США Дональд Трамп. Он неоднократно намекал на выход Вашингтона из альянса, если европейские страны не будут тратить больше. В Европе соглашались на увеличение трат, однако долгое время называли показатель 5% слишком высоким.

До сих пор страны НАТО должны были тратить на оборону 2%. До последнего времени восемь стран альянса, самой крупной из которых являлась Италия, не достигли этого показателя.

По итогам 2024 года наибольшую долю ВВП на оборону потратила Польша — 4,12%. На втором месте оказалась Эстония с 3,43% и лишь на третьем США с 3,38%.

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