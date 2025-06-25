Азербайджан отдал Зейналова России

Азербайджан по запросу Москвы экстрадировал в Россию гражданина этой страны Орхана Зейналова (1995 года рождения) для привлечения к уголовной ответственности.

Зейналов находился в международном розыске по обвинению в незаконном приобретении и хранении в крупном размере психотропных веществ без цели сбыта. В марте этого года он был задержан на территории Азербайджана, в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Мужчина был передан уполномоченным органам Российской Федерации под конвоем специального подразделения Пенитенциарной службы Минюста Азербайджана.