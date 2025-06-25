Шнобеля Трампу

Дональд Трамп прибыл в Гаагу, где проходит саммит стран НАТО. Официально в повестке дня стоял вопрос об увеличении трат на оборону участников альянса до 5 процентов от ВВП с нынешних 2.5. Это то, чего добивался Трамп. Участники саммита уделили большое внимание и двум войнам - Израиля против Ирана и России против Украины. Два дня назад Трамп с видом триумфалиста объявил, что в результате ударов американских B-2 по трем ядерным центрам Ирана вся его программа уничтожена. То же самое повторили вице-президент Джей Ди Вэнс и глава Пентагона Пит Хегсет. И президент США с таким месседжем появился и на саммите НАТО. Как абсолютный непререкаемый победитель, как лидер, который, в отличие от других, оказался способен прекратить войну, грозившую в противном случае стать бесконечной.

Однако всего лишь два часа спустя после появления Трампа в Гааге сначала CNN, а потом Washington Post и New York Times сообщили о появлении донесения военной разведки - Defense Intelligence Agency о том, что бравурные сообщения президента не соответствуют действительности. А именно иранская ядерная программа не уничтожена, утверждение о том, что страна отброшена в своих работах по созданию ядерного оружия на десятилетие, как утверждает Белый дом, неверно - иранцы смогут возобновить ее через несколько месяцев. Главное и без того было известно: Тегеран так и не дал согласия в обмен на прекращение боевых действий против него полностью и навсегда прекратить разработки ядерного оружия. Источники, которые сообщили об этой оценке, утверждают, что заблаговременный вывоз обогащенного урана из центра в Фордо позволит иранцам быстро реанимировать свою ядерную программу, а большинство центрифуг посла воздушных ударов не пострадали. В чем же тогда победа Трампа? Сразу после появления этих данных администрация Трампа отменила запланированный на вторник брифинг по Ирану. Как сказал конгрессмен Майк Куигли, член Комитета по разведки Палаты представителей, в Конгрессе убеждены, что доклад военной разведки и стал причиной отмены этого брифинга. «Они никогда не отменяют брифинги с хорошими новостями», - говорит Куигли.

Знающие люди в Вашингтоне говорят мне, что израильские пилоты еще долго, пока не закончатся боеприпасы, могли бы бомбить Иран, для них это было не только боевой задачей, но и в отсутствии угроз в виде ПВО редким развлечением. Своего рода стрельбой в тире. Однако на исходе 12 дня Трамп позвонил Биньямину Нетяньяху и потребовал прекратить операцию. Чтобы таким образом американский президент смог провозгласить себя миротворцем и главным победителем в войне. И получить вожделенную Нобелевскую премию мира, на которую его номинировал конгрессмен Бадди Картер. Однако теперь эффект от исторического объявления Трампом своей «исторической победы» оказался на саммите НАТО, мягко говоря, сильно смазанным. И он переживает характерный для него приступ бешенства. Вместе с Кэролайн Ливитт, пресс-секретарем Белого дома, он обрушился на CNN и New York Times, обвиняя их в клевете и искажении очевидных фактов. «Ох, как я зол, как я зол», - говорит Трамп как герой одного из старых советских мультфильмов. Очевидно, эта злость и провоцирует его произносить абсолютно нелепые фразы, как та, что он выдал при посадке в президентский вертолет по дороге в Гаагу. «Израиль и Иран дрались так долго и тяжело (!) что, бл..(what the fuck) не знают, что делают». Вы что-нибудь поняли из этой тирады, читатель? Главное, однако, понял ли сам Трамп, что он сказал?

Другим источником напряженности на саммите стал вопрос об оказании военной помощи Украине. Организаторы встречи из кожи вон лезли, чтобы не раздражать Трампа обсуждением украинской тематики. В итоговом коммюнике нашла место лишь обобщенная формулировка о поддержке. Америка при Трампе и страны ЕС за исключением пары ренегатов - Венгрии и Словакии - занимают диаметрально противоположные позиции в отношении дальнейшей помощи Украине. Европейские страны знают, что к лету все запасы американского оружия, выделенные Киеву при Джо Байдене, иссякнут. Ясно, что у Трампа нет «никакого аппетита» к продолжению этой помощи, и европейцы задумались о том, как им восполнить тающие украинские арсеналы. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретился с Владимиром Зеленским в Гааге. Однако Рютте пытался быть гибким и оказывал поддержку Украине на саммите, при этом избегая антагонизма с Трампом. Нелегкая была задача, учитывая взрывной характер американского президента. А ведь мог вскочить со стула при упоминании Украины и удрать в гневе с саммита, как это было в случае с G7 в Канаде.

Казалось бы, после эффектного налета на иранские ядерные центры Трамп и с ним все международное сообщество убедились, что формула достижения мира через силу работает. Казалось бы также, что после Ирана Трамп должен был бы использовать эту же формулу и в отношении с Россией. Однако «это вряд ли», как сказал бы красноармеец Сухов. «Друг Владимир» неприкосновенен и объяснения этому когда-нибудь прояснят историки. Но это причина противостояния США и Западной Европы. По опросу Institute for Global Affairs, люди в этой части земного шара, прежде всего молодежь, требуют, чтобы их правительства шли против Трампа. Только 28 процентов жителей западноевропейских стран говорят, что они «видят США как надежного гаранта» безопасности на континенте, а это на 25 процентов ниже, чем было в прошлом году. Лидеры Западной Европы — Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон убеждены в том, что их нации должны искать собственный геополитический путь, отдельно от Америки. «Трамп выбрал подход, основанный на паре ложных убеждений, - говорит Кори Шейк, в прошлом работавшая в администрации Джорджа Буша-младшего. – Это солипсисм (крайний субъективный идеализм), который выдается за стратегию. Вместо того чтобы добиться порядка, при котором американская сила могла бы процветать, строится порядок, при котором сила Америки угасает».