USD 1.7000
EUR 1.9741
RUB 2.1739
Подписаться на уведомления
Победителя не судят. То есть Иран
Новость дня
Победителя не судят. То есть Иран

Иранский посол в Баку

18:28 430

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Исламской Республики Иран в Баку Муджтабу Демирчилу.

Как сообщили в МИД Азербайджана, иранский посол вручил министру иностранных дел копии верительных грамот.

Джейхун Байрамов поздравил дипломата с назначением и пожелал успехов в его деятельности.

В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, региональная безопасность, в том числе ситуация вокруг конфликта между Израилем и Ираном. Подчеркнута важность поддержания политического диалога и контактов между лидерами двух стран, что способствует углублению двусторонних отношений.

С азербайджанской стороны вновь была озвучена обеспокоенность в связи с эскалацией между Израилем и Ираном, выражены соболезнования в связи с гибелью начальника Генштаба ВС Ирана, других официальных лиц и граждан страны.

Иранская сторона выразила благодарность Азербайджану за предоставление возможности пересечения сухопутной границы гражданами Ирана и других стран.

Израиль не увидел шанса на падение власти в Иране
Израиль не увидел шанса на падение власти в Иране ОБНОВЛЕНО 18:43
18:43 2939
Армянские следователи нашли российский след в попытке госпереворота
Армянские следователи нашли российский след в попытке госпереворота видео; обновлено 18:42
18:41 14858
Шнобеля Трампу
Шнобеля Трампу наша корреспонденция
17:44 1464
Куда пропал Рахбар?
Куда пропал Рахбар? главный вопрос
13:53 3835
Иранский посол в Баку
Иранский посол в Баку
18:28 431
Победителя не судят. То есть Иран
Победителя не судят. То есть Иран время собирать камни; все еще актуально
05:26 10175
Шпионские операции на Кипре и в Греции: чьи приказы выполняли арестованные азербайджанцы?
Шпионские операции на Кипре и в Греции: чьи приказы выполняли арестованные азербайджанцы? НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ
13:20 3868
Сборные Азербайджана выиграли турнир в Казахстане
Сборные Азербайджана выиграли турнир в Казахстане ФОТО
17:28 707
Неожиданное заявление Мерца
Неожиданное заявление Мерца обновлено 17:32
17:32 2204
Переговоры Трампа с Зеленским: что обсудили?
Переговоры Трампа с Зеленским: что обсудили? обновлено 18:08
18:08 2942
Война против КСИР. Рано ставить точку
Война против КСИР. Рано ставить точку главная тема
16:06 2727

ЭТО ВАЖНО

Израиль не увидел шанса на падение власти в Иране
Израиль не увидел шанса на падение власти в Иране ОБНОВЛЕНО 18:43
18:43 2939
Армянские следователи нашли российский след в попытке госпереворота
Армянские следователи нашли российский след в попытке госпереворота видео; обновлено 18:42
18:41 14858
Шнобеля Трампу
Шнобеля Трампу наша корреспонденция
17:44 1464
Куда пропал Рахбар?
Куда пропал Рахбар? главный вопрос
13:53 3835
Иранский посол в Баку
Иранский посол в Баку
18:28 431
Победителя не судят. То есть Иран
Победителя не судят. То есть Иран время собирать камни; все еще актуально
05:26 10175
Шпионские операции на Кипре и в Греции: чьи приказы выполняли арестованные азербайджанцы?
Шпионские операции на Кипре и в Греции: чьи приказы выполняли арестованные азербайджанцы? НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ
13:20 3868
Сборные Азербайджана выиграли турнир в Казахстане
Сборные Азербайджана выиграли турнир в Казахстане ФОТО
17:28 707
Неожиданное заявление Мерца
Неожиданное заявление Мерца обновлено 17:32
17:32 2204
Переговоры Трампа с Зеленским: что обсудили?
Переговоры Трампа с Зеленским: что обсудили? обновлено 18:08
18:08 2942
Война против КСИР. Рано ставить точку
Война против КСИР. Рано ставить точку главная тема
16:06 2727
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться