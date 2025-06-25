Иранский посол в Баку

Как сообщили в МИД Азербайджана, иранский посол вручил министру иностранных дел копии верительных грамот.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Исламской Республики Иран в Баку Муджтабу Демирчилу.

В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, региональная безопасность, в том числе ситуация вокруг конфликта между Израилем и Ираном. Подчеркнута важность поддержания политического диалога и контактов между лидерами двух стран, что способствует углублению двусторонних отношений.

Джейхун Байрамов поздравил дипломата с назначением и пожелал успехов в его деятельности.

С азербайджанской стороны вновь была озвучена обеспокоенность в связи с эскалацией между Израилем и Ираном, выражены соболезнования в связи с гибелью начальника Генштаба ВС Ирана, других официальных лиц и граждан страны.

Иранская сторона выразила благодарность Азербайджану за предоставление возможности пересечения сухопутной границы гражданами Ирана и других стран.