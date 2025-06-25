«Они пришли с неба»: Иран объявил о захвате 10 000 дронов и казни агентов «Моссада»

После окончания 12-дневной войны с Израилем Иран начал масштабную операцию против «внутренних врагов» — тех, кого в Исламской Республике называют агентами и пособниками израильской разведки. Сегодня утром Тегеран официально объявил, что на территории страны были изъяты около 10 тысяч беспилотников, а 700 человек арестованы по подозрению в связях с «Моссадом». Государственное информационное агентство Mizan, связанное с судебной системой Ирана, сообщило о казни Идриса Али, Азада Шоджаи и Расула Ахмада, обвиненных в контрабанде израильского оборудования и участии в убийстве. Все трое были казнены в городе Ормей, недалеко от турецкой границы. Четвёртый осужденный был казнён накануне по похожему обвинению.

«Они помогали «Моссаду», передавали технику, предоставляли убежища и содействовали убийствам», - заявили официальные лица в Тегеране, не уточняя деталей. Глава судебной власти Ирана пообещал ускоренные судебные процессы для всех, кто уличён в связях с «узурпаторским сионистским режимом». Иранские власти утверждают, что израильская разведка еще до войны в течение нескольких месяцев тайно ввозила на территорию страны сотни беспилотников, спрятанных в чемоданах, фургонах и даже в цистернах для топлива. Эти дроны были собраны и распределены среди заранее подготовленных агентов и ударных групп. По данным газеты The Wall Street Journal, подготовка проводилась за пределами Ирана: командиры групп были обучены в «третьей стране», после чего, вернувшись домой, они инструктировали других участников. Иран заявляет, что именно эти дроны использовались в диверсиях и шпионских операциях, в том числе, на стратегических объектах в Керманшахе и Исфахане.