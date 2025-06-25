USD 1.7000
EUR 1.9741
RUB 2.1739
Подписаться на уведомления
Победителя не судят. То есть Иран
Новость дня
Победителя не судят. То есть Иран

«Они пришли с неба»: Иран объявил о захвате 10 000 дронов и казни агентов «Моссада»

главное на этот час
Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az
18:32 441

После окончания 12-дневной войны с Израилем Иран начал масштабную операцию против «внутренних врагов» — тех, кого в Исламской Республике называют агентами и пособниками израильской разведки. Сегодня утром Тегеран официально объявил, что на территории страны были изъяты около 10 тысяч беспилотников, а 700 человек арестованы по подозрению в связях с «Моссадом».

Государственное информационное агентство Mizan, связанное с судебной системой Ирана, сообщило о казни Идриса Али, Азада Шоджаи и Расула Ахмада, обвиненных в контрабанде израильского оборудования и участии в убийстве. Все трое были казнены в городе Ормей, недалеко от турецкой границы. Четвёртый осужденный был казнён накануне по похожему обвинению.

Потерявшие голову агенты "Моссада" теряют головы

«Они помогали «Моссаду», передавали технику, предоставляли убежища и содействовали убийствам», - заявили официальные лица в Тегеране, не уточняя деталей.

Глава судебной власти Ирана пообещал ускоренные судебные процессы для всех, кто уличён в связях с «узурпаторским сионистским режимом».

Иранские власти утверждают, что израильская разведка еще до войны в течение нескольких месяцев тайно ввозила на территорию страны сотни беспилотников, спрятанных в чемоданах, фургонах и даже в цистернах для топлива. Эти дроны были собраны и распределены среди заранее подготовленных агентов и ударных групп.

По данным газеты The Wall Street Journal, подготовка проводилась за пределами Ирана: командиры групп были обучены в «третьей стране», после чего, вернувшись домой, они инструктировали других участников. Иран заявляет, что именно эти дроны использовались в диверсиях и шпионских операциях, в том числе, на стратегических объектах в Керманшахе и Исфахане.

Раскрыта схема доставки беспилотников "Моссадом" в Иран

Власти Тегерана усилили кампанию общественного наблюдения, призывая граждан быть внимательными к «фургонам с крытым кузовом, пикапам Toyota без номеров и водителям в очках и шарфах».

«Они могут быть рядом — на заправке, на рынке, в соседнем доме. Это - пятая колонна», -говорится в заявлениях МВД.

В условиях информационной войны и растущей внутренней напряжённости Иран разворачивает масштабную кампанию подавления, совмещая борьбу с иностранными спецслужбами с внутренним контролем за ситуацией.

Израиль не увидел шанса на падение власти в Иране
Израиль не увидел шанса на падение власти в Иране ОБНОВЛЕНО 18:43
18:43 2940
Армянские следователи нашли российский след в попытке госпереворота
Армянские следователи нашли российский след в попытке госпереворота видео; обновлено 18:42
18:41 14862
Шнобеля Трампу
Шнобеля Трампу наша корреспонденция
17:44 1464
Куда пропал Рахбар?
Куда пропал Рахбар? главный вопрос
13:53 3835
Иранский посол в Баку
Иранский посол в Баку
18:28 431
Победителя не судят. То есть Иран
Победителя не судят. То есть Иран время собирать камни; все еще актуально
05:26 10176
Шпионские операции на Кипре и в Греции: чьи приказы выполняли арестованные азербайджанцы?
Шпионские операции на Кипре и в Греции: чьи приказы выполняли арестованные азербайджанцы? НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ
13:20 3869
Сборные Азербайджана выиграли турнир в Казахстане
Сборные Азербайджана выиграли турнир в Казахстане ФОТО
17:28 708
Неожиданное заявление Мерца
Неожиданное заявление Мерца обновлено 17:32
17:32 2206
Переговоры Трампа с Зеленским: что обсудили?
Переговоры Трампа с Зеленским: что обсудили? обновлено 18:08
18:08 2945
Война против КСИР. Рано ставить точку
Война против КСИР. Рано ставить точку главная тема
16:06 2728

ЭТО ВАЖНО

Израиль не увидел шанса на падение власти в Иране
Израиль не увидел шанса на падение власти в Иране ОБНОВЛЕНО 18:43
18:43 2940
Армянские следователи нашли российский след в попытке госпереворота
Армянские следователи нашли российский след в попытке госпереворота видео; обновлено 18:42
18:41 14862
Шнобеля Трампу
Шнобеля Трампу наша корреспонденция
17:44 1464
Куда пропал Рахбар?
Куда пропал Рахбар? главный вопрос
13:53 3835
Иранский посол в Баку
Иранский посол в Баку
18:28 431
Победителя не судят. То есть Иран
Победителя не судят. То есть Иран время собирать камни; все еще актуально
05:26 10176
Шпионские операции на Кипре и в Греции: чьи приказы выполняли арестованные азербайджанцы?
Шпионские операции на Кипре и в Греции: чьи приказы выполняли арестованные азербайджанцы? НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ
13:20 3869
Сборные Азербайджана выиграли турнир в Казахстане
Сборные Азербайджана выиграли турнир в Казахстане ФОТО
17:28 708
Неожиданное заявление Мерца
Неожиданное заявление Мерца обновлено 17:32
17:32 2206
Переговоры Трампа с Зеленским: что обсудили?
Переговоры Трампа с Зеленским: что обсудили? обновлено 18:08
18:08 2945
Война против КСИР. Рано ставить точку
Война против КСИР. Рано ставить точку главная тема
16:06 2728
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться