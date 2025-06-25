Кому бомба, а кому свадьба

Киев (Украина). Последствия ударов российских беспилотников
Газа (Палестина). Палаточный лагерь среди разрушенных бомбардировками Израиля жилых зданий
Нью-Йорк (США). Антивоенные протесты против ударов США по Ирану
Венеция (Италия). Акция против свадьбы миллиардера Джеффа Безоса и тележурналистки Лорен Санчес. Пара обвенчается 27 июня в церкви на острове Сан-Джорджо-Маджоре - одном из самых известных островов Венецианской лагуны. Остров в этот день будет закрыт для посещения
Тегеран (Иран). Акция протеста против атаки США на ядерные объекты Ирана
Хиос (Греция). Лесные пожары
Эль-Альто (Боливия). Индейцы аймара встречают Андский Новый год