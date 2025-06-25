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Победителя не судят. То есть Иран
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Победителя не судят. То есть Иран

Кому бомба, а кому свадьба

объектив haqqin.az
Отдел информации
18:45 1225

Киев (Украина). Последствия ударов российских беспилотников

Газа (Палестина). Палаточный лагерь среди разрушенных бомбардировками Израиля жилых зданий

Нью-Йорк (США). Антивоенные протесты против ударов США по Ирану

Венеция (Италия). Акция против свадьбы миллиардера Джеффа Безоса и тележурналистки Лорен Санчес. Пара обвенчается 27 июня в церкви на острове Сан-Джорджо-Маджоре - одном из самых известных островов Венецианской лагуны. Остров в этот день будет закрыт для посещения

Тегеран (Иран). Акция протеста против атаки США на ядерные объекты Ирана

Хиос (Греция). Лесные пожары

Эль-Альто (Боливия). Индейцы аймара встречают Андский Новый год

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«Они пришли с неба»: Иран объявил о захвате 10 000 дронов и казни агентов «Моссада»
«Они пришли с неба»: Иран объявил о захвате 10 000 дронов и казни агентов «Моссада» главное на этот час
18:32 2990
КСИР подтвердил гибель иранского генерала
КСИР подтвердил гибель иранского генерала
19:55 633
Переговоры Трампа с Зеленским: что обсудили?
Переговоры Трампа с Зеленским: что обсудили? обновлено 19:10
19:10 4218
Трамп: «Путин запутался...»
Трамп: «Путин запутался...» обновлено 19:24
19:24 2207
Трамп: война между Ираном и Израилем может возобновиться
Трамп: война между Ираном и Израилем может возобновиться
18:51 1530
Кому бомба, а кому свадьба
Кому бомба, а кому свадьба объектив haqqin.az
18:45 1226
Израиль не увидел шанса на падение власти в Иране
Израиль не увидел шанса на падение власти в Иране ОБНОВЛЕНО 18:43
18:43 3920
Армянские следователи нашли российский след в попытке госпереворота
Армянские следователи нашли российский след в попытке госпереворота видео; обновлено 18:42
18:41 16203
Шнобеля Трампу
Шнобеля Трампу наша корреспонденция
17:44 2473
Куда пропал Рахбар?
Куда пропал Рахбар? главный вопрос
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