Кому бомба, а кому свадьба

Венеция (Италия). Акция против свадьбы миллиардера Джеффа Безоса и тележурналистки Лорен Санчес. Пара обвенчается 27 июня в церкви на острове Сан-Джорджо-Маджоре - одном из самых известных островов Венецианской лагуны. Остров в этот день будет закрыт для посещения