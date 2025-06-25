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Победителя не судят. То есть Иран
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Победителя не судят. То есть Иран

Трамп: война между Ираном и Израилем может возобновиться

18:51 1530

Президент США Дональд Трамп допустил, что Израиль и Иран могут в ближайшее время возобновить конфликт, однако сейчас обе стороны истощены боями и не стремятся к продолжению военных действий.

«Они оба устали, истощены. Они сражались весьма яростно, очень жестоко, и оба были удовлетворены тем, что разошлись по домам. Может ли это начаться снова? Думаю, когда-нибудь может. Возможно, [это] скоро начнётся», — сказал он на пресс-конференции в Гааге по итогам саммита НАТО.

При этом глава государства несколькими минутами ранее выразил уверенность в том, что боевые действия между Израилем и Ираном не возобновятся.

«Это была 12-дневная война, и мы думаем, что она закончилась. Я не думаю, что они собираются снова нападать друг на друга. Я так не думаю», — заявил он ранее.

Администрация Соединённых Штатов надеется на следующей неделе провести переговоры с Ираном по его ядерной программе и достичь договорённости. Об этом заявил на пресс-конференции в Гааге по итогам саммита НАТО президент США Дональд Трамп.

«Послушайте, мы собираемся провести с Ираном переговоры на следующей неделе, возможно, мы подпишем соглашение», — сказал он. «Меня не волнует, есть у нас соглашение [по иранской ядерной программе] или нет. <...> Мы уничтожили [их] ядерную [программу]», — добавил президент.

«Мы хотели бы иметь мирные отношения с любой страной, и, очевидно, это будет зависеть от готовности Ирана не просто участвовать в мирных переговорах, но вести переговоры напрямую с Соединёнными Штатами, а не через какую-то третью или четвёртую страну», — подчеркнул госсекретарь США Марко Рубио, также участвовавший в пресс-конференции.

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