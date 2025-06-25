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Трамп о поддержке Киева

19:01 1019

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина заинтересована в получении систем ПВО Patriot, и этот вопрос будет рассмотрен.

«Они действительно хотят получить ракеты-перехватчики, как их называют — комплексы Patriot. Мы посмотрим, сможем ли предоставить им часть из них», — сказал Трамп на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге.

При этом президент не дал прямого ответа на вопрос о возможности дальнейшего увеличения военной помощи Украине. «Что касается денег — посмотрим, что будет», — отметил он, комментируя обсуждения американского вклада сверх уже выделенных $5 млрд, которые союзники Вашингтона направляют Киеву.

Трамп также выразил мнение, что президенту России «Владимиру Путину действительно нужно закончить эту войну». Он выразил надежду на успешное урегулирование конфликта в Украине, но при этом возложил ответственность за предотвращение подобных катастроф на Европу.

«Если Европа возьмёт на себя больше ответственности за свою безопасность, это поможет предотвратить будущие катастрофы, подобные ужасной ситуации с Россией и Украиной. Надеюсь, мы сможем решить эту проблему», — сказал он.

Комментируя решение стран НАТО увеличить оборонные расходы до 5% ВВП, Трамп подчеркнул важность того, чтобы дополнительные средства тратились на серьёзное военное оборудование. «Не на бюрократию, и, надеюсь, это оборудование будет произведено в Америке», — добавил президент.

Он также отметил, что «украинский кризис» продемонстрировал необходимость перестройки оборонной промышленности США и их союзников.

«Украинский кризис подчеркнул настоятельную необходимость перестройки нашей оборонной промышленной базы, как в США, так и у союзников. Мы не можем позволить себе быть зависимыми от противников в вопросе критически важных ископаемых», — сказал Трамп, напомнив о сделке США с Киевом по поставкам необходимых полезных ископаемых.

Лидеры стран НАТО на саммите согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

Как сообщала газета The Washington Post со ссылкой на источники, украинские чиновники убеждены, что администрация Трампа готова продать Киеву системы ПВО Patriot, но не отправлять их в качестве помощи. Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что пока нет возможности обеспечить дополнительные поставки, но власти призывают союзников по НАТО направить комплексы из своих запасов.

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