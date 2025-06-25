Заседание Консультативного совета при АПБА

Очередное заседание Консультативного совета при Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА), созданного с целью укрепления сотрудничества государственного и частного секторов, прошло в онлайн-режиме.

На заседании состоялись консультации по приоритетным вопросам. Также обсуждались вопросы продолжительности лабораторных исследований пищевой продукции, оценки риска, упаковки и маркировки для регулирования доступа продукции высокого риска в торговые сети, а также требования законодательства.

Затем была представлена презентация нового проекта закона «О защите растений», который откроет возможности для повышения производительности растениеводческой продукции и выхода на внешние рынки.