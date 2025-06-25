МАГАТЭ: Иран может восстановить ядерные объекты

"У страны есть необходимые технические знания и промышленный потенциал. Этого никто не может отрицать", - заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на полях внеочередного заседания с правительством Австрии по вопросам безопасности в среду, 25 июня.

Гросси отметил, что некоторые части иранской ядерной инфраструктуры пережили атаки. Он отказался отвечать на вопрос о том, отбросили ли атаки Израиля и США иранскую ядерную программу на годы или всего лишь на несколько месяцев назад. "Мне не нравится рассматривать это так, как будто мы смотрим на песочные часы", - сказал он.

"У военной операции своя логика, и я здесь не для того, чтобы судить, хороша она или плоха. Мы имеем ту ситуацию, которую имеем", - добавил Гросси. Теперь, по его словам, важно работать с Ираном над долгосрочными решениями.

В то же время спецслужбы Израиля предварительно оценивают ущерб, причиненный ядерным объектам Ирана ударами США, как "весьма значительный". "Мы не думаем, что операция пошла не так, и у нас нет никаких признаков, что противобункерные бомбы не сработали. Никто не разочарован", - цитирует издание Axios слова одного из израильских источников.

В то же время собеседники издания подчеркнули, что спецслужбы не сделали окончательных выводов о масштабах ущерба, причиненного иранским ядерным разработкам. В связи с этим, отметил один из источников, вызывают удивление сообщения СМИ, в которых со ссылкой на предварительные оценки американской разведки говорилось, что удары США отбросили иранскую ядерную программу лишь на несколько месяцев назад. Такие выводы, считает источник, делать преждевременно.

Накануне американская медиакомпания СNN и газета The New York Times (NYT) опубликовали предварительные выводы разведки США, согласно которым американские удары уничтожили лишь незначительную часть ядерного материала Ирана, а большую часть запасов обогащенного урана Тегерану удалось вывезти и спрятать.

Кроме того, объекты, по которым ударили США, не были повреждены так сильно, как на то надеялись в администрации Трампа, говорилось в материалах. Президент США раскритиковал эти СМИ и назвал публикации фейковыми.