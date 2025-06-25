Трамп предложил переименовать Пентагон в Министерство войны

Президент США Дональд Трамп выступил с предложением переименовать Пентагон, вернув ему историческое название — «Министерство войны». Такое заявление он сделал на полях саммита НАТО в Гааге.

«Раньше так и называлось — министр войны. <...> Может, стоит подумать о возвращении названия», — рассказал американский лидер. Трансляцию ведет телеканал RSBN. Может, стоит подумать о возвращении названия. Трамп подчеркнул, что прежнее название должности было упразднено из-за «политкорректности», после чего пост стал называться министром обороны.

В 1949 году Министерство войны США получило новое название — Министерство обороны. Такое изменение было частью масштабной реформы американских вооруженных сил, проведенной после окончания Второй мировой войны.