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Победителя не судят. То есть Иран

Продажи Tesla рухнули

19:39 624

В мае продажи электромобилей Tesla в Европейском союзе сократились на 40,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 8,7 тыс. автомобилей.

Об этом сообщила Ассоциация европейских производителей автомобилей. Таким образом, продажи марки снижаются уже пятый месяц подряд.

С января по май продажи Tesla в ЕС упали на 45,2%, до 50,4 тыс. автомобилей. Причинами называют устаревание модельного ряда и политически спорные высказывания Илона Маска, вызвавшие недовольство у части покупателей.

В то же время общий рынок демонстрирует рост: продажи всех новых автомобилей в ЕС в мае увеличились на 1,6%, до 926,6 тыс. единиц. Продажи электромобилей выросли на 25%, до 142,8 тыс., увеличив свою долю на рынке с 12,1% до 15,4%. Также выросла доля гибридов — с 29,8% до 34,1%. Продажи бензиновых и дизельных авто продолжают падать: в мае их доля составила лишь 37,7% против 48,6% годом ранее.

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