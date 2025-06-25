Продажи Tesla рухнули

В мае продажи электромобилей Tesla в Европейском союзе сократились на 40,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 8,7 тыс. автомобилей.

Об этом сообщила Ассоциация европейских производителей автомобилей. Таким образом, продажи марки снижаются уже пятый месяц подряд.