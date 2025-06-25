Продажи Tesla рухнули

В мае продажи электромобилей Tesla в Европейском союзе сократились на 40,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 8,7 тыс. автомобилей.
Об этом сообщила Ассоциация европейских производителей автомобилей. Таким образом, продажи марки снижаются уже пятый месяц подряд.
С января по май продажи Tesla в ЕС упали на 45,2%, до 50,4 тыс. автомобилей. Причинами называют устаревание модельного ряда и политически спорные высказывания Илона Маска, вызвавшие недовольство у части покупателей.
В то же время общий рынок демонстрирует рост: продажи всех новых автомобилей в ЕС в мае увеличились на 1,6%, до 926,6 тыс. единиц. Продажи электромобилей выросли на 25%, до 142,8 тыс., увеличив свою долю на рынке с 12,1% до 15,4%. Также выросла доля гибридов — с 29,8% до 34,1%. Продажи бензиновых и дизельных авто продолжают падать: в мае их доля составила лишь 37,7% против 48,6% годом ранее.