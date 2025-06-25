Руководители СМИ понаблюдали за экзаменом для учителей

25 июня состоялся заключительный день тестового этапа процесса сертификации педагогов. С целью ознакомления с ходом экзамена в средней общеобразовательной школе №161 города Баку была организована информационная экскурсия. Об этом сказали в Министерстве науки и образования.

В мероприятии приняли участие руководитель отдела по связям с общественностью и коммуникациям министерства Сабухи Рзаев, первый заместитель председателя Республиканского комитета свободного профсоюза работников образования Азербайджана Теxранага Абдуллаев, заместитель начальника отдела организации общего образования Агентства по дошкольному и общему образованию Нурлан Исмаилбейли, а также руководители ряда СМИ и инфлюенсеры.

В рамках инфотура участники ознакомились с процессом экзамена и наблюдали за его проведением. Затем в ходе круглого стола участникам мероприятия была представлена информация о процессе сертификации. Было отмечено, что сертификация предоставляет учителям возможности для профессионального роста, повышения ответственности в своей деятельности и личностного развития.

Выступая на встрече, Сабухи Рзаев отметил, что цель сертификации — обеспечить полную пригодность каждого педагога к преподаванию, сформировать систему гарантий качества и самое главное, предоставить учащимся образование от квалифицированных преподавателей. Также было подчеркнуто, что сертификация стимулирует педагогов к постоянному развитию. Участие в экзамене побуждает учителей работать над собой, совершенствовать знания и навыки, добиваться лучших результатов. Это напрямую влияет на качество образования.