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Победителя не судят. То есть Иран
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Победителя не судят. То есть Иран

Массовое отравление в Товузе

Ульвия Худиева
19:43 407

В Товузe произошло массовое отравление донером. Об этом сообщили haqqin.az в TƏBİB.

«Сегодня с 16:55 в отделение скорой помощи Товузской центральной районной больницы с подозрением на отравление были госпитализированы 14 человек (7 мужчин и 7 женщин)», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, их состояние оценивается как средней степени тяжести. В настоящее время лечение продолжается в отделении скорой помощи медучреждения.

В ведомстве заявили, что число отравившихся может вырасти. Все они являются родственниками.

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