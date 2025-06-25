Массовое отравление в Товузе

В Товузe произошло массовое отравление донером. Об этом сообщили haqqin.az в TƏBİB.

«Сегодня с 16:55 в отделение скорой помощи Товузской центральной районной больницы с подозрением на отравление были госпитализированы 14 человек (7 мужчин и 7 женщин)», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, их состояние оценивается как средней степени тяжести. В настоящее время лечение продолжается в отделении скорой помощи медучреждения.

В ведомстве заявили, что число отравившихся может вырасти. Все они являются родственниками.