КСИР подтвердил гибель иранского генерала

Шадмани «занимал должность начальника военного штаба и командующего Чрезвычайным командованием вооруженных сил», а также «командовал Корпусом стражей исламской революции и иранской армией». «Чрезвычайное командование «Хатам-аль-Анбия», находившееся под его командованием, отвечает за управление боевыми действиями и утверждение иранских планов ведения огня.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские Вооруженные силы атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Как сообщили власти США, пострадавших нет, существенного ущерба нанесено не было. Позже американский президент Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Режим прекращения огня начал действовать 24 июня.