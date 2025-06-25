Трамп: США не будут мешать «храбро воевавшим» иранцам

Соединённые Штаты не отказываются от кампании максимального давления на Иран, но не намерены препятствовать его послевоенному восстановлению и поставкам нефти Тегераном в Пекин.

Американского лидера попросили прокомментировать его запись в Truth Social, которую можно было понять как то, что США, несмотря на свой режим санкций в отношении Ирана, не будут возражать против поставок этой Исламской Республикой нефти в Китай. У Трампа поинтересовались, означают ли эти его высказывания, что Вашингтон прекращает кампанию оказания максимального нажима на Тегеран. "Нет. Послушайте, у них только что была война. Шла война. И они храбро воевали. А я не отказываюсь [от кампании максимального давления на Тегеран]", - ответил Трамп.

"Они занимаются нефтяным бизнесом. Могу остановить его, если захочу. Могу сам продавать нефть Китаю. Я не хочу этого делать", - заявил глава американской администрации. "Им понадобятся деньги, чтобы вернуть свою страну в форму. Мы хотим, чтобы это произошло. <...> Если они будут продавать нефть, то они будут продавать нефть", - отметил Трамп.

"Мы не забираем [иранскую] нефть, хотя могли бы. Я говорил в прошлом в случае с Ираком: заберите нефть. Могу сказать это и в нынешнем случае. Мы могли забрать нефть", - утверждал президент США.

По его словам, "Китай захочет приобретать нефть". "Он может купить ее у нас или у других. Но эту страну (Иран - прим.) надо вернуть в форму. Отчаянно нужны деньги", - добавил Трамп.