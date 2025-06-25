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Победителя не судят. То есть Иран
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Победителя не судят. То есть Иран

Эрдоган о справедливом мире в Украине

20:06 298

Окно возможностей для прекращения огня и установления мира в Украине открылось на переговорах в Стамбуле.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам участия в саммите НАТО в Гааге, выразив надежду на скорейшее урегулирование украинского конфликта. 

"Мы считаем, что на переговорах [в Стамбуле] открылось окно возможностей для прекращения огня и установления прочного мира. Это нельзя упустить. Наша цель - заложить основы для прочного мира, поддерживая дальнейшие конкретные шаги сторон. Я по-прежнему надеюсь, что война будет завершена как можно скорее. Как я всегда говорил, при справедливом мире не должно быть проигравших", - сказал Эрдоган.

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