Эрдоган о справедливом мире в Украине

Окно возможностей для прекращения огня и установления мира в Украине открылось на переговорах в Стамбуле.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам участия в саммите НАТО в Гааге, выразив надежду на скорейшее урегулирование украинского конфликта.

"Мы считаем, что на переговорах [в Стамбуле] открылось окно возможностей для прекращения огня и установления прочного мира. Это нельзя упустить. Наша цель - заложить основы для прочного мира, поддерживая дальнейшие конкретные шаги сторон. Я по-прежнему надеюсь, что война будет завершена как можно скорее. Как я всегда говорил, при справедливом мире не должно быть проигравших", - сказал Эрдоган.