Новая ценность в политике: «Что я с этого получу?»

Соединенные Штаты Америки стоят на разломе. Трансатлантический альянс, скреплённый доверием, ответственностью и стратегическим расчётом, который не так давно казался непоколебимым архитектурным элементом глобального порядка, сегодня всё чаще напоминает временную конструкцию, на которой зиждется шаткое мировое равновесие. И в центре этой конструкции — президент США Дональд Трамп.

На последнем саммите НАТО в Гааге, словно бы по сценарию, написанному в одном из кабинетов Трамп-Тауэр, главы европейских государств выстроились в ряд, готовые продемонстрировать: Америка, мы тебя услышали! Европа пообещала увеличить оборонные расходы до 5 процентов ВВП — показатель, который еще пару лет назад считался абсолютной утопией. И ради чего? Чтобы успокоить президента США, не доверяющего собственным союзникам. Генсек НАТО Рютте пишет Трампу комплиментарные сообщения в Truth Social, будто уговаривая царя накануне битвы: «Ты добился того, чего не смог бы ни один другой американский президент». И, тем не менее, за кулисами царит тревожная атмосфера. Поскольку то, что мы видели в Гааге, вовсе не демонстрация солидарности, а акт выживания.

Дональд Трамп не просто ставит под сомнение ценность НАТО. Он воспринимает саму идею альянсов, как сделку, а не стратегию. Его не интересует, как США вместе с Европой обеспечат стабильность, он спрашивает: «Что я с этого получу?». И если цена не устраивает, то он готов разорвать контракт. Этот подход уже стоил США политического капитала. Европейцы больше не считают Вашингтон безусловным гарантом безопасности. Согласно последним опросам, только 28 процентов жителей Западной Европы называют Америку надёжным союзником. Это - катастрофический обвал доверия. Тем более, если учесть, что ещё недавно эта цифра была вдвое выше. Трамп привык считать, что страх — это лучший инструмент управления. Вполне возможно, такой подход работает в бизнесе. Однако в геополитике страх порождает автономию. Стоит ли удивляться тому, что Европа начала создавать собственную систему безопасности? Не только воинственные Германия, Франция и Польша, но даже записные скептики Старого Света говорят о необходимости шагов для обеспечения стратегической независимости Европы.

Следует также отметить, что саммит НАТО в Гааге прошёл под знаком не только европейской лояльности, но и украинского одиночества. Владимир Зеленский и Дональд Трамп были демонстративно посажены за разные столы. Словно и без того не было ясно, что между президентами США и Украины нет ничего, кроме пустых формальностей. Представители НАТО признают: прекращение американской помощи не уничтожит украинскую армию, но превратит её в арьергард, не способный к наступлению. Без ПВО, без снарядов, без надежды. Один из еврочиновников сказал прямо: «Украина будет худой. Очень худой». И это уже не только военная, но и моральная угроза. Америка, когда-то вдохновлявшая мир неоспоримым лидерством, теперь отводит глаза, когда ее партнёры терпят поражение. Если Украина падёт, то в глазах всего мира это будет не только победа Путина, но и крах американской идеи. И еще одна важная деталь: на саммит НАТО не приехала Япония. И это не случайность, а симптом. Союзники США на огромном пространстве от Индо-Тихоокеанского региона до Восточной Европы начинают сомневаться: стоит ли вообще делать ставку на страну, которая сама в себе не уверена?