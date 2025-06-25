Иран больше не нужен России

России, кажется, уже не нужна помощь от Ирана для того, чтобы дальше вести войну против Украины. Москва накопила 13 тысяч ракет различной дальности.

Журналисты отмечают, что на фоне перемирия в конфликте между Израилем и Ираном, можно подумать, что Россия обеспокоена последствиями для собственной военной кампании против Украины. Москве пришлось наблюдать, как Израиль, по сути, контролировал небо над Тегераном и уничтожал противовоздушную оборону страны, чего Москве не удалось в Украине.

Кроме ударов по ядерным объектам, Израиль нанес ущерб производству беспилотников и ракет Ираном.

Иранское оружие, особенно беспилотники, было ценным для военных усилий России. Теперь, потерпев такое серьезное поражение, Тегерану нужно будет отстраиваться, и он, возможно, не сможет помогать Кремлю с оружием в течение достаточно длительного времени,– говорится в материале.

Иран предоставил России крайне необходимые боевые беспилотники Shahed 136 и технологию их производства в начале войны в Украине. Со временем печально известный "Шахед" (переименованный Россией на "Герань-2") стал краеугольным камнем российской кампании ударов по украинскому тылу.

"Иран также поддерживал войну России другими способами, переправляя артиллерийские снаряды и другие боеприпасы через Каспийское море. Сигнализируя о желании углубить свои оборонные связи, Иран и Россия подписали договор о стратегическом партнерстве в январе", – пишут журналисты.

Несмотря на такую историю сотрудничества, Иран после израильских и американских ударов вряд ли будет иметь большое влияние на военные усилия России.

Россия, получив от Ирана технологии, чертежи и обучение, наладила массовое производство дронов Shahed 136 у себя в стране. Производство развернули в специальной экономической зоне "Алабуга", где россияне не только копируют иранские модели, но и модифицируют их – совершенствуют двигатели, боеголовки и защиту от радиоэлектронной борьбы.

Также сокращение Израилем производства ракет в Иране будет иметь ограниченные последствия.

Прошлой осенью Россия получила партию иранских ракет Fath-360 и, как сообщается, ранее запрашивала другие модели. Но она даже не использовала эти Fath-360 в Украине. Украина оценивает, что Россия накопила около 13 000 ракет различной дальности и может производить до 200 в месяц. Кажется, Москва не имеет острой потребности в иранских ракетах,– говорится в материале.

Журналисты отмечают, Кремль также расширил свою внешнеполитическую деятельность, создавая новые альянсы. Когда речь идет о потребностях России на поле боя в Украине, зависимость от Ирана достигла своего апогея через год после начала войны, но с тех пор на первые места вышли Китай и Северная Корея.

В 2023 году Северная Корея стала ключевым поставщиком для российской военной машины, отправляя боеприпасы, ракеты и – недавно – людей.

Когда речь идет об огромных объемах товаров двойного назначения и компонентов вооружения, Китай является важнейшим участником оборонной деятельности России.

"Действительно, поскольку Россия уменьшила свою зависимость от Ирана, она все чаще обращалась к Китаю за запчастями. Текущее строительство российско-китайского логистического комплекса в "Алабуге" предвещает растущее участие Китая в производстве дронов в России, в частности новых моделей, таких как "Гарпия-А1" и "Гарпия-3", – говорится в материале.

В конце концов журналисты резюмировали, что конфликт между Израилем и Ираном и прямое участие в нем США был нежелательной новостью для России. Это перевернуло стратегические расчеты Москвы на Ближнем Востоке и выявило ограниченность ее проекции силы. Но эта война не заставит Россию ослабить давление в Украине.