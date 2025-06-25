Агалы встречает новый рассвет

Освобожденное от оккупации и восстановленное село Агалы Зангиланского района Азербайджана является одним из символов Победы.

Дома, построенные здесь на основе концепции «умное село», широкие улицы, современные школа и детский сад, необходимая инфраструктура, обеспечивающая достойные условия жизни, свидетельствуют о радости бывших вынужденных переселенцев, вернувшихся на родину. Спокойное и комфортное проживание, планы на будущее вызывают у каждого жителя села чувство удовлетворения и гордости.

Эти видеокадры из Агалы подготовлены Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев в рамках I Государственной программы «Великое возвращение».